İnegöl Belediyesi, "Ben başkan olsam" diyenlerin fikirlerini bekliyor

İnegöl Belediyesi tarafından vatandaşların şehir hakkındaki fikirlerini almak üzere ‘Ben başkan olsam' sloganıyla kampanya başlatıldı. İlçenin 5 ayrı noktasına fikir kutuları yerleştirildi.

İlçede yaşayanların gördükleri eksik ve aksaklıkları, şehre yapılmasında fayda gördükleri projeleri İnegöl Belediyesi ile paylaşabilmesini sağlayan fikir projesi başladı. İlçenin 5 ayrı noktasına fikir kutuları yerleştirildi. www.inegolunfikri.com web sitesinden, sosyal medya üzerinden #Ben başkan olsam etiketiyle, whatsapp üzerinden 0 530 157 3000'e mesaj göndererek İnegöl'e değer katan fikirlerin ulaştırılmasını sağlayan proje yaygınlaştırılıyor.

Hükümet binası önündeki ATM'lerin yanına yerleştirilen “İnegöl'ün fikri” kutusunu Belediye Başkanı Alper Taban, yerinde inceledi. Taban, “Gelin şehri birlikte yönetelim. Kurumsal değişim ve dönüşümü önemsiyoruz. Hizmetlerinin hızlı, isabetli ve verimli bir şekilde yapılması için çözüm merkezini hayata geçirdik. Ayrıca göreve başlamamızla birlikte İnegöl halkının ve belediye personelinin şehir hakkındaki fikirlerini söylemesine imkan sağlayan iki yeni projeyi hayata geçirdik. Bunlardan biri “inegolunfikri.com” ve diğeri ise “fikir gölü” projeleri. Halkımızın şehir hakkındaki görüş ve fikirlerini almak üzere bir web sitesi kurduk. Ayrıca vatandaşlarımız İnegöl'e değer katacağını düşündükleri fikirlerini sosyal medya üzerinden #ben başkan olsam etiketiyle ve whatsapp üzerinden 0 530 157 3000'e mesaj göndererek ulaştırabiliyor” şeklinde konuştu.