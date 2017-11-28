İnegöl Belediyesi trafik terörüne dikkat çekecek

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Kent Konseyi Başkanı Haydar Cerrah, trafik terörüne dur diyecek proje hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke olarak, trafik kazaları sonucu maddi kaybımızın yaklaşık 15 milyar TL olduğunu belirten Cerrah, “Bu kadar ölüm savaşlarda bile yok. Dünya, adı konulmamış bir savaş ve katliama sahne olmakta. Devletimiz, bu duruma acil eylem planıyla çözüm bulmak, müdahale etmek zorunda” dedi.

2016 TÜİK raporlarına da dikkat çekildi. TÜİK raporlarına göre, ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 997 bin 363 adedi maddi hasarlı, 185 bin 128 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı

Belediye Başkanı Alper Taban, “2016 da meydana gelen trafik kazalarını incelediğimizde ülke olarak çok vahim durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Yolların iyileştirilmesi, bölünmüş yolların çoğalması, araç kalitesinin artırılması gibi konularda ciddi mesafeler kat etsek te sonuçta trafik kazalarında artış ve ölüm oranları bizleri ürkütmekte. İşte bu korkutucu tabloya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturacak bir uygulamayı hayata geçirmek için düğmeye bastık. Maksadımız trafik terörüne karşı daha sorumlu olması gerektiğini anlatmak. İnegöl’den başlatacağımız bu hareketin, kent konseyleri ve belediyeler aracılığıyla bütün ülkeye yayılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.