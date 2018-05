İnegöl Belediyesi’nde yaz spor okulları başlıyor

Belediye Başkanı Alper Taban, 2 dönem halinde gerçekleşecek yaz spor okulları için tüm çocukları kayıt olmaya davet etti.

Sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşın spor yapabileceği imkanları sunabilmek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyespor, yaz spor okullarının startını veriyor. Ramazan ayı sonrası başlayacak olan ve 2 dönem şeklinde yapılacak yaz spor okullarının kayıtları 15 Mayıs Salı günü itibariyle alınmaya başlandı.

Belediyespor bünyesinde her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her alanda yer alarak hizmetlerimizi halkımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Belediye olarak alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan spora, kültür sanattan eğitime ilçe halkının gereksinimi olan her faaliyet ve çalışmada var olmaya çalışıyoruz. ‘Spor kenti İnegöl’ kimliğine değer katmak için şehrimizin dört bir tarafına Türkiye’nin birçok yerinde bulunmayan semt sahaları, spor salonları ve futbol sahaları kazandırırken, belediye olarak gençlerimizin, bedensel ve zihinsel gelişimi, arkadaşlık duygularının oluşması, kendi benliklerini daha iyi tanıyarak, özgüvenlerinin artıracağına inandığımız spor faaliyetlerine her zaman katkı ve destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yaz spor okullarını toplam 9 branşta düzenlediklerini belirten Taban, “Voleybol, basketbol, masa tenisi, yüzme, jimnastik, H.İ.S. (Herkes İçin Spor) ile DOSTUM bünyesinde yoğun bir rağbet gören oryantiring, okçuluk, dağcılık sportif tırmanışı branşları ile çocuklarımızın tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız. Bugünün yarını, yarının umudu olan sevgili çocuklarımızın bu spor branşları ile çalışmalarını belediye spor salonu, Kültür park içi ve yüzme branşımız özel bir kolejin yüzme havuzunda yapılacak. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz sabah sporu çalışmamız da hafta içi her gün Kültür Park içi, Yenice Spor Salonu önü ve Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu ve ilçe stadyumunda olmak üzere 4 farklı noktada; 06.45-08.00 saatleri arasında gerçekleştireceğiz.”

Ücretler belirlendi

Yaz spor okulları ücretlerine de değinen Taban, “Voleybol 50 TL, basketbol 60 TL, yüzme 190 TL (servis dahil), masa tenisi 35 TL, oryantiring 50 TL, jimnastik 70 TL, okçuluk 50 TL ve dağcılık sportif tırmanış 40 TL’dir. Ücret yatırma işlemleri İnegöl Belediyesi Merkez Binası ile ek hizmet tahsilat merkezlerinde yapılacaktır. Ücret yatırma işleminden sonra kesin kayıt işlemi ise Kültür park içi belediyespor salonunda olacaktır. Kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize şort ve tişört hediye edeceğiz. Ayrıca Yaz Spor Okullarına kayıt için telefondan veya internet adresimizden daha fazla bilgi alınabilir” dedi.