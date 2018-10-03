İnegöl Belediyesi'nden can dostlarına şefkat eli

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, can dostlarına sahip çıktıklarını, yakında sahipsiz hayvanlara yönelik merkezi açacaklarını söyledi.

Taban, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Hayvanların hor ve hakir görülmesinin önüne geçerek, onlara şefkatli kollarımızı açalım. Onları korumaya, sevgilerin en güzeliyle sevmeye devam edeceğiz. Sevimli dostlarımızı sadece bir gün değil her gün hatırlayarak, bize yüreklerini açan bütün hayvanları her zaman koruyacağız ve seveceğiz” dedi.

Sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşama hakkına sahip olduklarını hatırlatan Taban, “Can dostlarına şefkat elini uzatarak onlara sevgimizi göstermeli ve onları korumalıyız. Yakın zamanda açılışını yapacağımız Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimiz bu alanda örnek bir proje oldu. Merkezimizde can dostlarımıza konforlu bir hayat alanı oluştururken, onlara aynı zamanda sıcacık bir yuva imkanı sunmanın mutluluğunu da yaşıyoruz” şeklinde konuştu.