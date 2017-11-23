İnegöl Belediyesi’nden eğitime destek

Güvenlik seviyesi düşük ve yetersiz olan okul bahçesi, İnegöl Belediyesi tarafından genişletilerek etrafı beton duvar ve çitlerle çevrildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler geniş ve güvenli bir bahçeye sahip oldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. Taban, “Belediyecilik sadece yol yapmak, alt yapı yapmak, otopark yapmak, park bahçe yapmaktan ibaret değil. Bizler var olan kaynaklarımızı asli işlerimiz olan konularda zaten kullanıyoruz, bunun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler yapıyoruz, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz ve eğitim başlığı altında da pek çok hizmetlerin altına imzamızı atıyoruz” dedi.

Taban, “Bu okulumuzda da bugün hem bir bahçe genişletme çalışması tamamlanmış oldu, beraberinde 177 metre uzunluğunda bir duvar ördük ve duvar yenilemesi yaptık. Beraberinde duvar üzerinde panel çit uygulaması gerçekleştirdik. Yine okulun hemen ön bölümlerinde asfalt kaplaması ve bir miktar devam eden çalışmalarımız da var. İnşallah onları da biran evvel sona erdireceğiz. 650 metrekare civarında da kaldırım ve parkı taşı uygulaması ve benzer şekilde bordür uygulaması gerçekleştirdik” diye konuştu.