İnegöl Belediyesi’nden kandil helvası

Her kandilde farklı camilerde helva ikramı geleneğini sürdüren İnegöl Belediyesi, mevlit kandilinde Cuma Camii ve Yeniceköy Merkez Camii’nde 2 bin kişiye helva dağıttı. Helva ikramına katılan Belediye Başkanı Alper Taban, “Vatandaşlarımızın mevlit kandillerini tebrik ediyorum. Rabbim bizleri inşallah hep böyle güzelliklerin içerisinde buluştursun. Birçok konuşmamızda bunu ifade ediyoruz; en fazla ihtiyacımızın olduğu şey bir ve beraber olabilmek. Hissiyatlarımız ortak. Bizler Müslümanız, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla elbette ayrılıklarımız, farklı düşüncelerimiz, farklı hissiyatlarımız olacak, ama bunların birer zenginlik olduğunu düşünüyorum. Bizler de bugün buna vesile olmaya çalıştık. Her kandil bir araya geliyoruz, camilerde buluşuyoruz” dedi.