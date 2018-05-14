İnegöl Belediyesi’nin kalitesi tescillendi

İnegöl Belediyesi’nde değişim ve dönüşüm sürüyor. Bir süredir BBS firması iş birliğiyle devam eden TS EN ISO 9001’e 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi süreci tamamlandı. İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan denetimler sonucunda bu iki belgeyi almaya hak kazandı.

BBS firma yetkililerinin ve belediye personelinin katıldığı törende, Belediye Başkanı Alper Taban, TS EN ISO 9001’e 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini teslim aldı.

Kıvanç duydukları bir gün yaşadıklarını dile getiren Taban, “Nihayetinde beşi bir yerde olarak adlandırılan bu belgelerin biz şu anda girişini yapmış olduk. Neydi bunlar? ISO 9001 ve ISO 10002 müşteri memnuniyeti ile kalite yönetim sistem belgesi olarak isimlendiriliyor. Bizler biliyoruz ki belge tek başına bir iş yapmayacak. Burada aslında var olan sistemimizi daha iyiye taşımak hedeflerimizin arasındaydı. Gördüğümüz eksik ve aksaklar neticesinde hareket ederek bu belgeyi de almalıyız dedik. Öncesinde başkan yardımcılarımız ve ardından ilgili birimlerimizle görüşerek bu aşamaya getirdik” dedi.

“Burada bir emek var” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Kıymetli arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bir efor var. Ama bu bir başlangıç. Bunun üzerine ne koyabilirsek fayda olacak. Evet, bizler ortaya bir hizmet, bir ürün koyuyoruz. Ama o en iyisi mi? Bazen insan iş yaparken en doğrusunu yaptığını düşünebiliyor ama bunu bir de dışarıdan gözlemlemek gerekiyor. Aslında biz de kendi kendimizi kontrol eder hale dönüştürmüş oluyoruz. Beraberinde daha dikkatli çalışmayı, daha etkili çalışmayı, kaynakları daha doğru kullanmayı, vatandaş memnuniyetini arttırmayı hedefliyoruz. Gülümser bir belediye olalım” şeklinde konuştu.