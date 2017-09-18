İnegöl Belediyespor Balkan Cup şampiyonu oldu

Bu şampiyonluk Turuncu Lacivertli ekibin Avrupa’ya uzanmasını da sağladı. İnegöl Belediyespor 2018 CEV Challenge Cup’a ikinci turdan katılma hakkı elde etti.

Voleybolda Efeler Ligi’nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, 2016-2017 sezonunda ligde elde ettiği başarının sonucunda Balkan Kupasına katılmaya hak kazanmıştı. 16-17 Eylül tarihlerinde İnegöl’de düzenlenen Balkan Cup’ın zorlu müsabakaları sonucunda Turuncu Lacivertli temsilcimiz kupanın sahibi oldu.

İnegöl Belediyespor’un yanı sıra CSM Bucuresti (Romanya), OK Radnik (Bosna-Hersek) ve Jedinstvo (Sırbistan) ekiplerinin yer aldığı Balkan Cup’ta İnegöl Belediye gösterdiği mücadele sonucunda tarihi bir başarıya imza atarak Balkan Kupasının sahibi oldu. 2017 Balkan Kupası’nın final maçında temsilcimiz, Romanya temsilcisi CSM Bükreş’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı ve 2018 CEV Challenge Kupası’na ikinci turdan katılma hakkı elde etti.

İnegöl Spor’da da farkındalık oluşturmaya devam ediyor

İnegöl Belediyespor’un Balkan Cup şampiyonluğu sonrası müsabakaların oynandığı kapalı spor salonunda büyük bir coşku hakim oldu. Final karşılaşması sonrası bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alinur Aktaş, “5 yıl önce şu anki adı Efeler Ligi, eski adıyla 1. Lige çıkarken; ‘Şimdi 1. Lig, çok yakında inşallah Avrupa’ demiştik. Allah bugün onu nasip etti. Öncelikle bu güzelliğin oluşmasında emeği olan başta sponsorlarımıza, çok değerli yönetici arkadaşlarımıza, sporcularımıza, hocalarımıza, basınımıza, taraftarımıza herkese çok teşekkür ediyoruz. İnegöl şehri bütün güzellikleri hak ediyor. İnegöl sporda da farkındalık oluşturmaya devam ediyor” dedi.

Avrupa macerası başlıyor

2009 yılında kurulan ve henüz 8 yaşında olan İnegöl Belediyespor’un voleybol ana branşı başta olmak üzere çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti: “Bugün gelinen nokta gerçekten bir çalışmanın ürünüdür. Bunda geçmişte görev yapmış yönetici arkadaşlarımızın, geçmişte görev almış sporcularımızın, hocalarımızın hepsinin emeği ve katkısı var. Hep üzerine koyarak devam ettik. Bugün de bunun semeresini aldık. Ben hem Romanya’dan hem Sırbistan’dan hem de Bosna Hersek’ten misafir ettiğimiz dostlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. 2 gün boyunca çok keyifli bir voleybol şöleni oldu ve nihayetinde biz Balkan Kupasını kazandık. Şimdi Kasım ayında Challenge Cup’ta Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla önce İnegöl’de sonra deplasmanda olmak kaydıyla Avrupa maceramız başlıyor.”

Bu şehirde bir voleybol gerçeği var

Önümüzdeki hafta itibariyle Halkbank maçıyla birlikte lig macerasının da start alacağını hatırlatan Aktaş, “Bu şehirde bir voleybol gerçeği var ve bu voleybol gerçeği de ilmek ilmek dokunarak bugünlere getirildi. Ben İnegöl şehrinin ticarette, sanayide, ekonomide, velhasıl bütün alanlarda hak ettiği güzellikler gibi sporda da çok güzellikleri hak ettiğini düşünüyorum. Bugün de ilk defa İnegöl’e böyle Avrupa bazında bir başarı kazandırmış olmanın ve bu işin başında olmanın da mutluluğunu yaşadığımı bir kez daha ifade ediyorum. Herkese yürekten teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

“Bu hayalin içinde olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz”

İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Levent Zoroğlu da Turuncu Lacivertli ekibin kupayı kaldırdığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. “Gencecik bir kulübüz” sözleriyle konuşmasına başlayan Zoroğlu, “Çok eski bir maziye sahip değiliz. Gencecik bir kulübüz. Bu kulüp kurulurken şöyle bir hayal vardır. Bir gün birinci lig, bir gün Avrupa. Biz bu hayalin içinde olduğumuz için, bu hayali gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şu ana kadar bu kulüpte emeği geçen antrenör arkadaşlarıma, sporcu arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Oyuncularıma çok teşekkür ederim. Gerçekten iki gün güzel mücadele ettiler. İyi hazırlanmıştık. Mutluyuz, çok mutluyuz. İnşallah ligde de ve Avrupa’da da şehrimizi, İnegöl şehrini en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız. İnegöl birçok markasıyla ön planda. Voleybol takımızda bu markalardan bir tanesi. İnegöl’ün marka değerleri içerisinde olmaktan kulüp olarak çok mutluyuz. Böyle bir takımı, bu imkanları bize verdikleri için Başkanımıza çok teşekkür ederim. Oyuncularıma, yöneticilerimize, seyircimize, basın mensuplarına çok teşekkür ederim. İnşallah bu sene güzel sonuçlar alarak önümüzdeki sene Avrupa’da daha güzel başarılara imza atmak istiyoruz” dedi.