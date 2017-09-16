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16 Eylül 2017 20:42

İnegöl Belediyespor Balkan Cup’ta finalde

Türkiye Erkekler Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor’un ev sahipliğinde İnegöl Spor Salonu’nda oynanan Balkan Kupası maçında, Bosna Hersek temsilcisi OK Radnik’i 3-0’la geçen İnegöl Belediyespor adını finale yazdırdı.

İnegöl Belediyespor Balkan Cup’ta finalde

16 Eylül 2017 20:42


Turuncu-Lacivertli ekip finalde, Sırbistan temsilcisi Jedinstvo’yu 3-1 mağlup ederek finale yükselen Romanya temsilcisi CSM Bükreş ile Challange Kupasına 2. turdan itibaren katılma hakkı elde edebilmek için mücadele edecek.


İnegöl’ün ev sahipliğindeki 2017 Balkan Kupasında Türkiye’den İnegöl Belediyespor, CSM Bucuresti (Romanya), OK Radnik (Bosna-Hersek) ve Jedinstvo (Sırbistan) ekipleri mücadele ediyor. İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu’ndaki ilk maçta Romanya temsilcisi CSM Bükreş, Sırbistan temsilcisi Jedinstvo’yu 3-1 mağlup ederek finale kaldı. Günün ikinci maçında ise İnegöl Belediyespor ile Bosna-Hersek temsilcisi OK Radnik karşı karşıya geldi. Bosna-Hersek temsilcisini rahat bir şekilde 3-0 yenen İnegöl Belediyespor adını finale yazdıran ikinci takım oldu.


Galip takımlar kendi aralarında, mağlup takımlar kendi aralarında sıralama müsabakaları oynayacaklar. Balkan Kupasını kazanacak ekip, Challange Kupasına 2. Turdan itibaren katılma hakkı elde edecek.




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