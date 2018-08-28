İnegöl Belediyespor, Berkan Bozan ile anlaştı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, 1. Lig ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan Pasör Berkan Bozan’ı transfer etti. Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Beyhan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Berkan Bozan ile anlaşma sağladık. 1991 Eskişehir doğumlu. Kendisi Beşiktaş altyapısından yetişmiş, Ziraat Bankası, Afyon ve Malatya’da voleybol oynamış. Bundan sonraki süreçte de inşallah İnegöl Belediyespor için ter dökecek. Berkan kardeşimiz aynı zamanda Ümit ve A milli takım formalarını da terletti. İnşallah bu sezon ekibimize katkılar sağlayacak. Kendisine hayırlı olsun diyor başarılar diliyorum" dedi.

Berkan Bozan ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Senelerdir zaten Efeler Ligi’nde olan, tecrübeli, lige hakim bir kulüp. Konaklama, tesis, çalışma gibi bir çok imkanı mükemmel. Umarım sağlıklı, başarılı, güzel bir sezon geçiririz. Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bozan, daha sonra kendisini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.