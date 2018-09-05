İnegöl Belediyespor Vojin Caciç’i transfer etti

Ekim ayında başlayacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyespor, 11 yerli sporcu transferinin ardından yabancı oyuncu transferinde de atağa geçti. Turuncu Lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon Ziraat Bankası forması giyen ve Karadağ milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olan smaçör Vojin Caciç ile anlaştı. Milli takım formasıyla 125 maçta görev alan 28 yaşındaki başarılı sporcu için bugün İnegöl Belediyespor Kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Alper Taban ile kulüp yöneticilerinin de katıldığı törende, Caciç kendisini turuncu lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı ve Belediye Spor Kulüp Başkanı Alper Taban, “Belediyespor voleybol takımımızda yeni transferimizin imza töreni için bir araya geldik. Ekim ayında başlayacak olan sezon öncesi biz de bir yandan transferlerimize devam ediyoruz bir yandan da takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün, geçmişte Ziraat Bankası takımında forma giyen Vojin Caciç’in imza törenini gerçekleştiriyoruz. Kendisi Karadağ milli takımının değişmez oyuncularından. 125 maçta görev almış bir arkadaşımız” dedi.