İnegöl Belediyespor’da Gökhan Öner dönemi

Tecrübeli çalıştırıcı ve ekibiyle kulüp tesislerinde sözleşme imzalandı.

Erkekler voleybolda Efeler Ligi’nde mücadele eden İnegöl Belediyespor’da yeni antrenör belli oldu. Turuncu lacivertli yönetim, yeni sezon için tecrübeli çalıştırıcı Gökhan Öner ile anlaştı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Öner, bugün resmi sözleşmeye imzayı attı. Öner ile birlikte yardımcı antrenörler Ertuğrul Erdoğan, Savaş Akkaya ve Aykut Aydın iler de sözleşme imzalandı. Savaş Akkaya ve Aykut Aydın, milli takımdaki görevlerinden dolayı imza töreninde bulunamadı.

İnegöl Belediyespor Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı ve Belediye Spor Başkanı Alper Taban ile yöneticiler katıldı. Taban, “Takımımızla ilgili yeni sezonda hazırlıklarımızı sürdürürken bir taraftan da yapmış olduğumuz anlaşmaları hayata geçiriyoruz. Bugün voleybol takımımızın başına prensipte anlaştığımız Gökhan Öner hocamızı getirdik. Gökhan hocamız aynı zamanda milli takımda da görev yapan tecrübeli ve kıymetli bir hocamız. Yardımcılığını ise Ertuğrul Erdoğan, Savaş Akkaya ve Aykut Aydın hocalarımız yapacak. Tabiî şu an aramızda iki hocamız yok, onlar milli akımdaki görevlerinden dolayı burada olamadılar” dedi.

MÜTEVAZİ AMA PROFESYONEL BİR KULÜP

Voleybol takımının Efeler Ligi olarak adlandırılan en üst ligde mücadele ettiğini de hatırlatan Taban, “Bugün pek çok vilayet veya büyük içenin içerisinde yer alamadığı bir organizasyon içerisinde yer alıyoruz. Bu yönüyle geçmişte hizmet eden veya emeği olan bir önceki Belediye Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere Takımın bu noktaya gelmesinde emeği olan tüm Belediyesporlu yönetici arkadaşlara teşekkürü borç bilirim. Çünkü fikir olarak önce konuşuyorsunuz ve daha sonra adımlarını atıyorsunuz. Bugünde Belediye sporun kat ettiği mesafeyi görüyorsunuz aslında. Balkan kupasında boy göstermiş, Avrupa’da önemli başarılar elde etmiş, beraberinde ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve bunu bizden daha büyük bütçeli takımlar içerisinde veren bir takımdan bahsediyoruz. Yeni oluşturduğumuz yönetimimizle bu takımı daha yukarılara taşımak için bir dizi kararlar almaya çalıştık. Geçmişten dersler çıkartarak geleceğe dair neler yapabiliriz diye düşündük. Çünkü sınırsız bir bütçeye sahip değiliz. İlçe ölçeklerinde yapıyoruz belki ama profesyonel yapıyoruz. Hiç bir oyuncu ve antrenörümüz biz tarafından bir mağduriyet yaşamadan ayrılır” diye konuştu.