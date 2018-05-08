İnegöl bir saatte göle döndü

Sağanak yağmurun ardından İnegöl’de birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte gölete dönen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler gibi vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi. Sürücüler göle dönen caddelerde seyretmekte zorluk çekti. Bazı araçlar ise bozularak yolun ortasında kaldı.

Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işyerlerine ve otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise ayakkabılarını çıkartıp yalınayak yollarına devam etti. Ertuğrulgazi Caddesi ile Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde dükkânları bulunan esnaflar, işyerlerine su basmaması için seferber oldu. Dükkanlarının kapısına odun parçalarından bariyer yapan esnaflar zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran sağanak yağmurun sebebiyet verdiği olumsuzlukları gidermek için belediye ve trafik ekipleri seferber oldu.