İnegöl caddeleri çiçek açıyor

“Baharın bütün güzelliklerini şehrimize yaymaya çalışıyoruz”

İlçeye farklı bir hava katan ve kent görselliğini ön planda tutan uygulamalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yazlık ve kışlık olarak uygulanan çiçek dikimlerine bu sene mayıs ayı itibari ile start verdik. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından İnegöl’ün parklarına, bahçelerine, orta refüjlerine ve peyzaj düzenleme alanlarına 250 bin yazlık çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Haziran ayının ortasına kadar sürecek bu çalışma kapsamında, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz, pembe ve kırmızı begonyalar, mavi çiçekli vapur dumanı çiçekleri, kırmızı renkli ateş çiçekleri, karışık renkli cam güzeli çiçekleri, karışık renkli petunya çiçekleri, sakız sardunya ve varyeteleri gibi çiçek türlerini şehrimizin dört bir tarafına dikerek, baharın bütün güzelliklerini şehrimize yaymaya çalışıyoruz” dedi.

“inegöl içinde yeşil değil, yeşiller içinde bir inegöl”

İnegöl’de yeşil alan ve çevre düzenlemelerinin hızla devam ettiğini belirten Taban, “Amacımız İnegöl içinde yeşil değil, yeşiller içinde bir İnegöl meydana getirmek. Yürüttüğümüz çalışmalarla İnegöl’ümüzün rengârenk bir görüntüye kavuşacağına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

700 modüler saksı inegöl caddelerini süsleyecek

Yazlık mevsimlik çiçek dikimi ile birlikte şehrin caddelerini güzelleştirmek için çalışmalara da devam ettiklerini belirten Taban, “Bu kapsamda trafik ve insan yoğunluğunun, fazla olduğu caddelerden Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mimar Sinan Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Ahmet Akyollu Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerine ayrıca Özdilek Köprülü Kavşağı, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı, Yenice Köprülü Kavşağı ve Süleymaniye Alt Geçidinde toplamda 700 modüler saksı içerisinde sakız sardunya türü çiçekler kullanılarak cadde ve tırabzanlardaki sade görünümün daha estetik ve renkli olması sağlanıyor. Diğer güzel uygulamalarımızdan biri olan Dikey Bahçe çalışmasına ise Mayıs ayı içerisinde Süleymaniye Alt Geçidi yan perde duvar kısmında başlanacağına da buradan hatırlatmak istiyorum. Doğal çevrenin korunması ve caddelerin güzel görünmesi noktasında yürütülen bu uygulamaların belediyemize toplam maliyeti ise 335 bin TL’dir” diye konuştu.

Taban son olarak, “Halkımızın isteği doğrultusunda İnegöl Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor ve sorunlarımıza kalıcı çözümler üretiyoruz. Yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah onları da hep birlikte yapacağız. Bu doğrultuda şehrimize güzel bir görünüm kazandıran mevsimlik çiçek dikimi ve modüler saksı uygulamasının şimdiden şehrimize ve değerli ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.