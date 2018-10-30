İnegöl çevre yolunda son düğüm de çözüldü

Şehir merkezinde trafik yoğunluğunda hissedilir bir rahatlama sağlayan Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesindeki yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. İnegöl itfaiye müdürlüğü önünden Deydinler Köprüsü'ne kadar olan bölümü İnegöl Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Türkel Çevre Yolu'nun kalan bölümü de Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. İhtiyacı karşılamayan mevcut köprünün yanına ilave bir köprü yapılırken, köprünün devamında Ankara yoluna kadar 3 kilometrelik yol genişletilerek önemli bir bulvar olarak ilçeye kazandırıldı.

Yollara kalite geldi

İnegöl ilçesinde devam eden ulaşım yatırımları kapsamında ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalan Bahçekaya Köprüsü de yenilendi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında Konurlar Mahallesi'ne 2,6 kilometre sıcak asfalt, Maden - Gazelli arasına 7 kilometre sıcak asfalt, Hayriye Mahallesi içi ve bağlantı yollarına 3,5 kilometre sıcak asfalt, Sulhiye'ye 4,2 kilometre sıcak asfalt kaplama yapıldı. Yine İsaören, Karakadı, İclaliye, Mezitler, Güneykestane, Sulhiye, Akbaşlar, Bahariye, Fındıklı, Tahtaköprü ve Bahçekaya mahallelerinde yollara yaklaşık 30 kilometre sathi kaplama gerçekleştirildi.

Hedeflere yaklaşıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sezon başında 2018'i ‘yol yılı' ilan ettiklerini ve tüm ilçelerde asfaltlama hamlesi başlattıklarını hatırlatarak, Büyükşehir ekiplerinin girmediği tek bir mahalle bile bırakmayacaklarını söyledi. Bursa'nın 17 ilçesini bir bütün olarak ele aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “İnegöl çevre yolundaki köprü yapımı işi devam eden bir işti. Yarım kalan tüm işlerin ivedilikle bitirileceğini söylemiştik. Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki köprünün yapımı da tamamlandı ve kullanılmaya başlandı. Refüj düzenlemesiyle ilgili çalışmaları da kısa zamanda tamamlayacağız. Ulaşımla ilgili belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerliyoruz” dedi.