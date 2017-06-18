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18 Haziran 2017 12:44

İnegöl CHP’den Adalet Yürüyüşü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı yürüyüşe İnegöl teşkilatından da destek geldi.

İnegöl CHP’den Adalet Yürüyüşü

18 Haziran 2017 12:44

CHP İnegöl İlçe Teşkilatı üyeleri, yaklaşık 25 kilometre yürüyerek ’Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.


Adalet Sarayı önünde açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Sekreteri Kemal Torun, “Milletvekilimiz Enis Berberoğlu yalnız değildir. Adalet arayışımız sürecek. Haklıyız Kazanacağız. Enis Berberoğlu ve suçsuz olarak tutuklu ve hükümlü olanlar, haklı mücadelemiz sonucu özgür kalacaktır” dedi.


CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, “Adaletin mazlumlar için olmasını gerektiğini düşündüğümüz için adaletin önündeyiz. Enis Berberoğlu üzerinden yürüyen bu süreç sadece bir milletvekilimizin üzerinden değildir, bütün milletvekilleri içindir. Adalet yoksa can güvenliği yok, mal güvenliği yok, özgürlük yok. Sayın genel başkanımız Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüşü başlattı. Bizde bu aydınlık coğrafyada Ankara’dan başlayan yürüyüşe İnegöl’den başlıyoruz. Her adımımız bir adalettir” dedi.


Konuşmaların ardından yaklaşık 60 partili, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında Kestel’in Turanköy Mahallesi’ne yürüdü.




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