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17 Ağustos 2018 14:15

İnegöl Devlet Hastanesi "bebek dostu"

“Ulusal Anne ve Bebek Sağlığı” programına katkıları dolayısıyla İnegöl Devlet Hastanesine Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi verildi.

İnegöl Devlet Hastanesi

17 Ağustos 2018 14:15


İnegöl Devlet Hastanesi, yaptığı hizmetlerle Türkiye’ye örnek oluyor. Türkiye’de toplam 826 hastane arasında “Anne Dostu, Bebek Dostu, Yeni Doğan Dostu, HET Hidroterapi Eşliğinde Travay” belgeli olan 2 hastaneden biri olan İnegöl Devlet Hastanesi, Anne Dostu, Bebek Dostu Yeni Doğan Dostu olan 5 hastaneden birisi olarak da dikkat çekiyor. Yaptığı çalışma ve verdiği hizmetle örnek olan Devlet Hastanesi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper tarafından teşekkür belgesine layık görüldü. Belge, Genel Müdür tarafından İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erkal Altay ile Müdür Yardımcısı Kamil Saçkesen’e takdim edildi.




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