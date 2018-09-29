İnegöl fatihi Turgut Alp'e vefa

Bursa'nın İnegöl ilçesinin fatihi Turgut Alp'in türbesinin etrafı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.

Belediye Başkanı Alper Taban, Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından İnegöl'ü fetheden Turgut Alp'in türbesini ziyaret etti. Alper Taban, İnegöl fatihi Turgut Alp'in medfun olduğu türbe çevresindeki düzenleme çalışmaları için Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederken, tarihî değerleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

Türbe etrafındaki çalışmaları inceleyen Taban, “İnegöl için önemli bir değer olan Turgut Alp'in medfun olduğu türbeyi ziyaret etmek istedik. Hem de bu vesile ile mahalle muhtarımızı ve vatandaşlarımızı dinledi. Ayrıca burada yapılan çalışmaları da yerinde görme fırsatı bulduk. Büyükşehir eliyle projelendirilip hayata geçen çalışmalar var. Görmüş olduğunuz gibi otopark ve meydan düzenleme çalışmaları neticelenmiş, beraberinde türbemizin restorasyon edilmesi de inşallah yakın zamanda gerçekleşecek” şeklinde konuştu.