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13 Eylül 2017 12:33

İnegöl fındığı Karadeniz’e rakip

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hacıkara köyünde fındık hasadı başladı.

İnegöl fındığı Karadeniz’e rakip

13 Eylül 2017 12:33


İnegöl’ün bazı kırsal mahallelerinde fındık hasadı başladı. Türkiye’de genellikle Karadeniz bölgesinde yetiştiği bilinen fındık İnegöl’de 30 yıldan bu yana yetiştiriliyor. Geçen yıl rekolte düşük olmasına rağmen fiyat konusunda çiftçinin yüzü gülerken, bu yıl rekolte yüksek, fiyatlar düşük. Hacıkara köyünde dedesinden devraldığı fındık üretimini sürdüren Selahattin Yılmaz, “Tahtaköprü, Tüfekçikonak, Mezit, Mesruriye, Bahçekaya, Konurlar ve Bahariye köylerinde fındık üretimi yapılıyor. Biz de dedemizden kalan bu geleneği sürdürüyoruz. 30 yıldan bu yana fındık yetiştiriyoruz. Geçen sene fındık 13 liralara yükselmişti, ama rekolte düşüktü. Bu sene aynı fiyatlarda olur diye üretime devam ettik, lakin bu sene de fındık para yapmadı. Bol ve bereketli bir dönem geçirdik. Piyasada kilosu 8 liraya alınıyor” dedi.


500 ton rekolte


İnegöl’de 2 bin dönüm alana fındık ekildiğini anlatan Selahattin Yılmaz, “2 bin dönümden 500 ton civarında fındık bekleniyor. Geçimimizi fındıktan sağlamaya çalışıyoruz. Günlük 60 TL yevmiyeye işçi bulmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.




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