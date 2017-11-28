İnegöl güzelleşiyor

Hayata geçirdiği projelerle şehri geleceğe taşıyan İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi 1000 konutlar mevkiinde atıl vaziyette bulunan 5000 m2’lik alanı rehabilite ederek genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk hemen her yaştan bireyin faydalanacağı bir yaşam alanına dönüştürmek için çalışmalara başladı. İçerisinde otoparktan yeşil alanlara, oturma ve yürüyüş yollarından 2 adet spor sahasına, fitness aletlerine varana kadar birçok etkinlik alanının yer alacağı meydanın yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Yeni yaşam alanı

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları Adil Kansu, Eşref Yiğit ve AK Partili yöneticilerle birlikte bölgenin yeni yaşam alanı olacak çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu. Alanda yapılan inceleme sonrası bir açıklama da yapan Alper Taban, amaçlarının İnegöl içinde yeşil alanlar oluşturmak değil, yeşiller içinde bir İnegöl oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yeniceköy Mahallesi 1000 Konutlar mevkiinde çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Alper Taban, “Bugün de gelip ne durumda olduğunu bir inceleyelim ve son durum hakkında bilgi alalım istedik. Ekibimizle birlikte bugün buradayız. İşimiz hizmet, gücümüz millet, sevdamız İnegöl. Dolayısıyla son Belediye Başkanlığıyla ilgili yapılan yenilemelerden sonra kaldığımız yerden biraz daha hızımızı arttırarak çalışmalarımızı gayret ve özveriyle tamamlamaya çalışacağız” dedi.

Mega projelerle büyüyor

İnegöl Belediyesi’nin Yeniceköy Mahallesinde daha önce hayata geçirdiği çalışmalardan da söz eden Alper Taban, “Biliyorsunuz burada daha önce Huzurevi projemizi hayata geçirmiştik. Yine beraberinde gölet bölgesinde önemli projelerimizden biri olan DOSTUM (Doğa Sporları ve Turizm Merkezi) projemizi hayata geçirdik. Son dönemlerde turizmin yeri ve önemi noktasında tartışmasız İnegöl’ün her geçen gün ivmesi yukarı doğru yükselmekte. İnegöl’ün kendisi parlayan bir yıldız ama beraberinde İnegöl’ü parlatan bu unsurlardan bir tanesi de inşallah DOSTUM olacak. Buna mukabil yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü gerçekten şehrimizin dışa bakan yüzü. Gerek yamaç paraşütü, gerek sivil havacılık, gerek diğer branşlarıyla pek çok anlamda bizim dışarıda yaşayan insanlara şehrimizi tanıtma anlamında önemli bir argüman olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Yeşiller içinde bir İnegöl

“ Biz İnegöl içinde yeşil alanlar değil, yeşiller içinde bir İnegöl görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Buna mukabilde buna hız veriyoruz. Ayrıca burada 1500 m2’likte sert zemin, oturma ve yürüyüş alanları yer alacak. Çeşitli ağaçlandırma çalışmaları yapılacak” açıklamalarında bulundu.

Taban, açıklamasının sonunda çevre düzenlemesi çalışmasını yılsonuna kadar tamamlayıp alanı hizmete almayı hedeflediklerini de söyledi.