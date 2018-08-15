İnegöl hayvan pazarına Başkan Taban’dan ziyaret

Taban, kurbanlık satışı yapan vatandaşlar ile bir araya gelirken, son günlerin daha yoğun geçeceğini ifade etti.

Bölgenin en büyük hayvan pazarlarından birine sahip olan İnegöl’de, kurban bayramına sayılı günler kala hareketlilik her geçen gün artıyor. 30 dönümlük alanda kurulu hayvan pazarında 2 bin 650 büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvan bulunurken, kurbanlıklar toplamda 350 civarındaki kotralarda satışa sunuluyor. İnegöl Belediyesi tarafından sağlanan imkanlar ve alınan tedbirlerle pazarda güvenli alışveriş imkanı da sağlanıyor.

Bin 250 tonluk 2 tosun satılmayı bekliyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün hayvan pazarını ziyaret ederek pazardaki son duruma ilişkin bilgiler verdi. Hem kurbanlık satıcıları hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Taban, son günlerin daha yoğun geçmesini beklediklerini söyledi. Öte yandan, Başkan Taban hayvan pazarı ziyareti sırasında pazarın en büyük kurbanlıklarını da yakından görme fırsatı buldu. Muş’tan getirilen bin 250’şer kilogramlık 2 tosun, İnegöl hayvan pazarının en büyükleri olma özelliğini taşıyor. Sahibinin Şahin ve Doğan kardeşler dediği tosunların her birine 20 bin TL fiyat biçilirken, henüz alıcıları ise çıkmadı.

Hayvan pazarı ziyareti sırasında bir açıklama da yapan Başkan Taban, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber hareketli günlerin de başladığını ifade ederek “Kurban Bayramı’na yaklaşırken, hayvan pazarına gelelim ve hem esnaf arkadaşlarımıza bir selam verelim hem de gelen kurbanlıkları yerinde müşahede edelim, gördüğümüz insanlarla selamlaşalım, muhabbet edelim istedik. Tabi ki bölgenin en iyi hayvan pazarlarından bir tanesi İnegöl pazarı. Muhakkak eksik aksaklıklarımız yok değil ama burada arkadaşlarımız kurban pazarıyla alakalı gerekli hazırlıkları öncesinde yaparak, gerekli satışları da öncesinde yaparak kurban pazarı olarak işletime açıyoruz” dedi.

"Hijyenik ortam sağlamaya çalışıyoruz"

Hayvan pazarında hijyenik bir ortam sağlamaya çalıştıklarını da dile getiren Taban, “Özellikle gerekli kontrolleri yapılmış, gerekli işlemlerden geçmiş, vatandaşlarımızın bu pazara gelerek hiçbir güven problemi yaşamadan almak istediği hayvanın pazarlığını işletmecisiyle yapıp gönül rahatlığıyla götürebilir. Veteriner müdürlüğümüz vasıtasıyla bu işlemler detaylanarak kontrol ediliyor. Bildiğiniz gibi dişi hayvan sokulmasıyla ilgili de bir kanunda değişiklik yapılmıştır. Bununla alakalı da gerekli tedbirleri alıyor arkadaşlarımız. Bir taraftan tarım müdürlüğümüz, bir taraftan veteriner müdürlüğümüz kontrol etmeye çalışıyoruz. Dönem dönem sahte para olayları da yaşandı. Bu konuda esnaf arkadaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Beraberinde bizim arkadaşlarımızda polis teşkilatımız da bu kalan günlerde bizlere destek olacaklar, yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımızın da hayvan kontrol tutanaklarını kontrol ederek hayvanlarını almalarını kendilerinden istiyoruz. Çünkü bu kontrol tutanaklarında gerekli işlemler, gerekli notlar düşülerek hazır hale getiriliyor” diye konuştu.

Vatandaşlara kurbanlık alışverişlerini son günlere bırakmamaları konusunda da çağrıda bulunan Taban, “Biz buradaki esnaf arkadaşlarımızın buraya getirmiş oldukları kurbanlıkların her birinin ellerinde kalmayacak şekilde satılmasını canı gönülden istiyoruz. Bugün inşallah bu vesileyle ilçe halkımızı kurban pazarımıza davet etmiş olayım. Çok fazla son güne bırakmamak lazım bu işleri çünkü bu sefer de kalabalıktan şikayetçi oluyoruz, yoğunluktan şikayetçi oluyoruz. Bazen otoparklarımız almıyor. Bundan ötürü son güne kalmadan ilçe halkımızı ben kurban alışverişlerini yapmak üzere davet ediyorum. Bu ziyaret vesilesiyle de hem buradaki esnaf arkadaşlarımızın, ilçe halkının, tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını yüce Allahtan niyaz ediyorum. İnşallah ağız tadıyla, birlik beraberlik içerisinde güzel bir bayram geçirmeyi de rabbimden temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.