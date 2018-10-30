İnegöl heyeti Ankara'ya çıkarma yaptı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Selim Emre Aydın ve Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Leblebici ile birlikte Ankara'ya çıkarma yaptı.

İnegöl heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinde İnegöl için önemli ziyaretlerin yapıldığı ve şehir adına hayata geçirilmesi düşünülen çalışmaların masaya yatırıldığı ziyaretler ile adeta Ankara'ya çıkarma yaptı. Meclis ziyaretinde Ak Parti Bursa milletvekillerine yeni görevlerinde başarı temennilerinde de bulunan İnegöl heyeti, ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştükten sonra Ak Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledi. Belediye Başkanı Alper Taban, grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hasbihal etme fırsatı da buldu. İnegöl heyeti daha sonra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere bütün Bursa Milletvekillerini makamlarında ziyaret etti.

Ankara'da önemli ziyaretler gerçekleştirilen ve İnegöl adına hayata geçirilmesi düşünülen konularda istişare etme fırsatı bulunan görüşmelerin ilk durağı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli oldu. Bakan Pakdemirli ile gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı Alper Taban, yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin açılışına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi davet etti. Bakan Pakdemirli de bu nazik davet için Başkan Taban'a teşekkürlerini sunarak, Türkiye için örnek bir proje olan bu merkezi İnegöl'e kazandırdıkları için kendilerine şükranlarını sunmayı ihmal etmedi.

İnegöl heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret sonrası Ak Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledi. Belediye Başkanı Alper Taban, grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hasbihal etme fırsatı buldu. Başkan Taban, tüm İnegöllülerin selamlarını Cumhurbaşkanına iletirken, kendilerini en yakın zamanda İnegöl'de görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. İnegöl adına güzel temennilerin dile getirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Taban'a görevlerinde muvaffakiyetler dileyerek, tüm İnegöllü vatandaşlara en kalbi selamlarını iletmeyi de unutmadı.

Gazi meclise çıkarma yapan İnegöl heyeti daha sonra AK Parti milletvekillerini ziyaret etti. İlk olarak Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'i ziyaret eden İnegöl heyeti, Gürel'e görevlerinde sonsuz başarı temennisinde bulundu. Görüşmede İnegöl'den tüm hemşehrilerinin selamlarını getirdiklerini söyleyen Başkan Taban, milletvekilimizin meclis çatısı altında güzel çalışmalara imza atacaklarına yürekten inandıklarını belirtti. Gürel de, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Selim Emre Aydın ve Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Leblebici'nin gerçekleştirmiş oldukları bu nazik ziyaretten ötürü kendilerine teşekkürlerini sunarak, bu yüce çatı altında İnegöl'ü ve Bursa'yı en güzel şekilde temsil edeceklerini belirtti.

İnegöl heyeti, mecliste son olarak Vildan Yılmaz Gürel'in eşlik etmesiyle bütün Bursa milletvekillerini ziyaret etme fırsatı buldu. Sırasıyla Efkan Ala, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Refik Özen ve son olarak Hakan Çavuşoğlu ziyaret edildi. Sıcak ve samimi geçen ziyaretlerde Bursa ve İnegöl öne çıkartıldı.