İnegöl için ‘temiz hava’ protokolü

A.Ş. arasında imzalanan ve süresi dolan protokol 3 yıllığına yenilendi.

Özellikle kış aylarında İnegöl ilçesinde hava kirliliğinin sınır değerler üzerine çıkmasında en önemli unsur mobilya atıklarının yakılması olurken, protokol kapsamında ücretsiz olarak Ulusal Atık Taşıma Formu ile toplanacak olan mobilya atıkları, Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. tesislerinde çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çevrenin en güzel şekilde gelecek nesillere aktarılması noktasında herkesin bir sorumluluğu bulunduğunu belirterek, bilhassa İnegöl’deki hava kirliliğinin önüne geçmek için mobilyacı esnafı ve sanayicilerden hassasiyet beklediklerini söyledi. İnegöl’ün mobilya atıklarının yoğun olarak üretildiği bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu atıkların doğaya zarar vermeden bertarafıyla ilgili konunun tarafları arasında imzalanan protokolün süresi bugün itibariyle sona eriyor. Şimdi biz yeni protokolle 3 yıl uzatmış olduk. Özellikle esnaf ve sanayicimizin bu noktada çok dikkatli olması gerektiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ciddi ağır cezai müeyyideler uygulandığını, bunların bertarafıyla alakalı lisanslı firmaya verilmesinin şart olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çevre ve doğa bize atalarımızdan kaldı, bizim de en güzel şekilde gelecek nesillere aktarma zorunluğumuz var. Şehrimizi daha güzel hale getirmek için herkesin bir sorumluluğu var. Az çok demeden bu atıkları özellikle kış sürecinde yakarak tüketmektense kontrollü şekilde bertarafını sağlamamız gerekli” diye konuştu.

İnegöl Kaymakamı Ali Akça da daha önce konunun tüm tarafları arasında imzalanan protokolün süresinin dolması nedeniyle yeni bir protokol imzalandığını hatırlatarak, hava kirliliğinin çözümü noktasında çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Atıklar artık İnegöl Belediyesi tarafından toplanmayacak. Bu atıklar, ilgili mevzuat gereği ayrı olarak biriktirilerek Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. İnegöl Şubesi’ne bedelsiz olarak teslim edilecek. Firma da atıkları lisanslı araçlarla bedelsiz olarak toplayarak, kendi tesislerinde çevreye zarar vermeden bertaraf edecek. İlçedeki hava kirliliğinin asgariye indirilmesi hedefiyle hazırlanan protokol kapsamında, atıklarını ilgili firmaya vermeyip, kontrolsüz olarak imha eden veya atıkları konutlarda yakıt olarak kullananlara ise para cezası uygulanacak. Kış aylarında mobilya atıklarından kaynaklanan kirliliğe yol açan kişi ve kurumlara yönelik denetimler de artırılacak.