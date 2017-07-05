İnegöl İşletmede mezuniyet sevinci

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü ve İşletme bölümünden mezun olan öğrenciler, düzenlenen törende kep atarak mezuniyetlerini kutladılar.

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümünden 6, İşletme bölümünden ise 14 olmak üzere toplam 20 öğrenci düzenlenen törende mezuniyet sevinci yaşadı. Törene Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat, öğretim görevlileri, İnegöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Hanefi Yıldırım, İSKO Tekstil İdare ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemal Arık, işadamları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Dönem birincisi Büşra Duman’ın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat, “Bu yıl 2 bölümle birlikte mezuniyet töreni yapıyoruz. Geçen yıl ilk İşletme bölümü mezunlarını verdik, bu yıl Uluslar arası İşletme ve Ticaret bölümü buna dâhil edildi. Sayı olarak bakıldığında, geçen yıla göre daha az sayıda öğrenci mezun etmiş oluyoruz. Bu yıl akademik takvimin değişmiş olması da bunun sebeplerinden biridir. Geçen yıl bütünleme sınavları hemen final sınavları akabinde olmuştu, dolayısı ile öğrencilerimiz bir hafta sonra kaldıkları bütünleme derslerini vererek mezun olmuşlardı ama bu yıl bütünlemeler Eylül ayına alındığı için bazı öğrencilerimiz maalesef şuanda mezun olamıyorlar. İnşallah Eylül’de derslerini vererek mezun olurlar” dedi.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Fırsatları olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Asıl okul ve imtihanlar şimdi başlıyor. Eğer kavga ve mücadeleye hazırsanız Türkiye bir fırsatlar ülkesidir. Her ne kadar zaman zaman sıkıntılar yaşasa da bu böyle. Genç beyinlere, yetişmiş beyinlere, kendini yetiştirmiş donanımlı arkadaşlara ihtiyaç var. Farklı alanlarda çalışan insanlara ihtiyaç var. En büyük kötülüğü anneler-babalar yapıyor. Onlar için her türlü dert ediyorlar, heyecan ortaya koyuyorlar. İstiyorlar ki devlet memuru olsun, devlet garantisi altında ömrünü sürdürsün. Türkiye’de 70-80 bin civarında öğretmen açığı, 300 bin atama bekleyen öğretmen, öğretmen okullarında okuyan 700 bin öğrenci var. Bir daha dünyaya gelsem yeniden işletme okurum. İşletme çok geniş bir saha. Siz işin teorik kısmıyla ilgili tüyoları aldınız, güzel doneler verildi. İlk yıllarda biraz sıkıntı çekebilirsiniz, kendinizi geliştirin. İnşallah üzerine koyarak hayatta istediğiniz yere gelirsiniz” dedi.