İnegöl karla mücadeleye hazır

Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, Fen İşleri Müdürü Mesut Emirli ve Temizlik İşleri Müdürü Yalçın Bayraktar’la birlikte şantiyede karla mücadele ekiplerini denetleyen Başkan Alper Taban, “Kışın kendini iyiden iyiye göstermeye başladığı bu soğuk günlerde belediye olarak zorlu kış şartlarına hazırız. Belediye olarak kışın en çetin şartlarına karşı hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle karla mücadele için gerekli ekiplerimizi kurduk. Çalışmalarımız Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan bütün araç, iş makinası ve işçi personel ile bu çalışmalar yapılacak. 16 adet kamyon, 7 adet kazıcı yükleyici, 2 adet yükleyici, 2 adet greyder, 2 adet tuzlama ve 5 adet ekip aracı olmak üzere toplam 36 adet iş makinesi ve işçilerimiz ile 116 adet mahallemizde karla mücadelemiz aralıksız sürecek” dedi.

Şehir içinde olumsuz bir durum ile karşılaşılınca acil müdahalede bulunmak için her vardiyada 25 kişi olacak şekilde karla mücadeleye hazır olacaklarını ifade eden Taban, “Ayrıca doğu ve batı şantiyelerimiz de dahil oldukları kırsal mahallelere acil mücadelede bulunmak için onar kişilik ekipler teyakkuzda bekleyecek. Şantiyemiz hangarında bin 300 ton tuz ve 700 ton kumumuz bulunmaktadır. Ekiplerimiz gece ve gündüz olarak organize edilmiş olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyükşehir ile birlikte iş birliği içinde karla mücadele etkili bir şekilde yapılacaktır. Özellikle dağ mahallelerinde yol kapanmalarına karşı elimizden gelen desteği ve çözümü üreteceğiz . Vatandaşlarımız herhangi bir aksaklık veya olumsuz bir durum ile karşılaştıklarında Alo 153 ile 0530 157 3000 nolu whatsapp hattından bizlere ulaşabilirler” şeklinde konuştu.