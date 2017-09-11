İnegöl logosunu arıyor

Başkan Alinur Aktaş’ın makamında düzenlenen basın toplantısında yarışmanın seçici kurul üyesi ve süreç danışmanı Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Programı Başkanı Gültekin Erdal da hazır bulundu. Alinur Aktaş; “Her geçen yıl çehresini değiştiren, teknolojiye yön veren ve dünya çapında markalara rehberlik eden bir belediye olarak, “İnegöl gelişiyor, logosu değişiyor sloganıyla gerçekleştireceğimiz logo tasarım yarışmasının duyurusunu yapmak üzere bugün sizlerin karşınızdayız. Biliyorsunuz görsel kimlik bir markayı var eden, zihinde algılanmasını ve yer etmesini sağlayan en önemli unsurdur. Halk arasında da yaygınca söylendiği gibi “tüm algılar gözle başlar” ifadesi özellikle marka, tanınırlık ve kurum kimliği açışından çok önemli ve doğru bir ifadedir. Bu kapsamda İnegöl’ün sadece ürettikleri ile değil resim, fotoğraf veya logo olarak da markalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl Uludağ Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu başta olmak üzere farklı alanları içine alan çalıştaylar ve turizm konulu programlarda öne çıkan konulardan biri de İnegöl Belediyesi’nin yeni bir logoya ihtiyacının olduğu konusuydu” dedi.

Konuşmasında İnegöl’ün marka değerlerine işaret eden Aktaş, “İnegöl’ün ürettiği Köfte, Mobilya, Tarım Ürünleri ve Bu anlayışla daha modern, kolay anlaşılır, renk ve görsel olarak akılda kalıcı ve görüldüğünde İnegöl algısını oluşturabilecek bir logo-görsel dolayısıyla yeni bir kurumsal kimlik olgusunu oluşturmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

Aktaş logoda aradıkları detaylar hakkında bilgi verdi:

“Şehrimize yeni bir vizyon katacak, şehrimizin bilinirliğine farklı bir boyut kazandıracak bu yarışma ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılar ile halkımıza açıktır. İnegöl, sadece bir sanayi kenti değil, tarihi ve kültürel yapısı, doğal güzellikleri, müzeleri ve geleneksel kültüre verdiği önem ve modern çevre düzenlemeleriyle turizm kenti. Bu kadar zenginliği barındıran bir şehir olarak yeni logodan tabi ki beklentilerimiz çok büyük. Logoda öncelikli olarak markalarıyla İnegöl, dikkate alınmalı. Özellikle mobilya, köfte, ayçekirdeği, Oylat Kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle turizm olmazsa olmaz değerlerimizdendir. Logoya İnegöl Belediyesi’nin izleri yansıtılmalıdır.”