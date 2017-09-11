Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 18:55

İnegöl logosunu arıyor

Yeni bir logo arayışına giren İnegöl Belediyesi, logo tasarım yarışması başlattı.

İnegöl logosunu arıyor

11 Eylül 2017 18:55


Başkan Alinur Aktaş’ın makamında düzenlenen basın toplantısında yarışmanın seçici kurul üyesi ve süreç danışmanı Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Programı Başkanı Gültekin Erdal da hazır bulundu. Alinur Aktaş; “Her geçen yıl çehresini değiştiren, teknolojiye yön veren ve dünya çapında markalara rehberlik eden bir belediye olarak, “İnegöl gelişiyor, logosu değişiyor sloganıyla gerçekleştireceğimiz logo tasarım yarışmasının duyurusunu yapmak üzere bugün sizlerin karşınızdayız. Biliyorsunuz görsel kimlik bir markayı var eden, zihinde algılanmasını ve yer etmesini sağlayan en önemli unsurdur. Halk arasında da yaygınca söylendiği gibi “tüm algılar gözle başlar” ifadesi özellikle marka, tanınırlık ve kurum kimliği açışından çok önemli ve doğru bir ifadedir. Bu kapsamda İnegöl’ün sadece ürettikleri ile değil resim, fotoğraf veya logo olarak da markalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl Uludağ Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu başta olmak üzere farklı alanları içine alan çalıştaylar ve turizm konulu programlarda öne çıkan konulardan biri de İnegöl Belediyesi’nin yeni bir logoya ihtiyacının olduğu konusuydu” dedi.


Konuşmasında İnegöl’ün marka değerlerine işaret eden Aktaş, “İnegöl’ün ürettiği Köfte, Mobilya, Tarım Ürünleri ve Bu anlayışla daha modern, kolay anlaşılır, renk ve görsel olarak akılda kalıcı ve görüldüğünde İnegöl algısını oluşturabilecek bir logo-görsel dolayısıyla yeni bir kurumsal kimlik olgusunu oluşturmaya karar verdik” şeklinde konuştu.


Aktaş logoda aradıkları detaylar hakkında bilgi verdi:


“Şehrimize yeni bir vizyon katacak, şehrimizin bilinirliğine farklı bir boyut kazandıracak bu yarışma ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılar ile halkımıza açıktır. İnegöl, sadece bir sanayi kenti değil, tarihi ve kültürel yapısı, doğal güzellikleri, müzeleri ve geleneksel kültüre verdiği önem ve modern çevre düzenlemeleriyle turizm kenti. Bu kadar zenginliği barındıran bir şehir olarak yeni logodan tabi ki beklentilerimiz çok büyük. Logoda öncelikli olarak markalarıyla İnegöl, dikkate alınmalı. Özellikle mobilya, köfte, ayçekirdeği, Oylat Kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle turizm olmazsa olmaz değerlerimizdendir. Logoya İnegöl Belediyesi’nin izleri yansıtılmalıdır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç