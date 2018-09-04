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04 Eylül 2018 11:36

İnegöl mobilyası dünyanın her yerinde

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği tarafından 2 yıl önce başlatılan Güney Kore pazarı ile alakalı çalışmalar İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ile büyüyerek devam ediyor.

İnegöl mobilyası dünyanın her yerinde

04 Eylül 2018 11:36


Bu yıl İnegöl’den 4 firma hedef pazar Güney Kore’de gerçekleştirilen KOFURN Fuarına iştirak etti.


Konu ile alakalı bilgi veren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Güney Kore gerek gerçekleştirdiği mobilya ithalatı, gerek tarihî iş birliği olsun bizim açımızdan önemli bir ülke. Bu yüzden İMOS ile birlikte bu pazara dönük faaliyetlere başlamıştık. İlk gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmesi faaliyetinin ardından aldığımız olumlu dönüşler doğrultusunda MODEF Expo Fuarına iki yıl Güney Kore’den alım heyeti getirdik ve bu çalışmalar sonucunda mobilya ihracatımız başladı. Ancak şu anda yaptığımız ihracat bizim bu ülke için hedeflediğimiz rakamların çok altında. Bu yüzden bu yıl İnegöl’den 4 firma ile Seul’de geçekleştirilen KOFURN Fuarına katıldık. Bunun yanında Seul Ticaret ve Sanayi Odası ve Kore Mobilya İthalatçıları ve İhracatçıları Birliği ile ticari ilişkilerimiz ilerletmeye dönük konuları istişare ettiğimiz toplantılar gerçekleştirdik. Gayemiz 2023 hedeflerimize dönük olarak İnegöl’e farklı ihracat pazarları bulmak ve bu pazarlarda ilerlemek. Güney Kore de bu hedefimize uygun bir pazar” dedi.




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