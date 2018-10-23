İnegöl Modef EXPO Fuarı'nı Bakan Varank açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 40. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törenle açıldı.

40. İnegöl Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada, “40. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Mobilya sektörü yükselen üretim kapasitesi, oluşturduğu katma değer ve istihdam açısından en önemli sektörlerimizden biridir. 16 yıldır istikrarla devam eden AK Parti iktidarımızın sağladığı imkânlarla mobilya sektörü hızla yükseldi. Geçtiğimiz sene 184 ülkeye 2,3 milyon dolarlık mobilya ihraç ettik. Türkiye, cesur girişimci ve ustalarıyla dünyada trend belirleyen konuma geldi. Türkiye'de mobilya sektörü bir başarı hikâyesi yazdı. Bu hikâyenin lokomotif şehirlerinden biri de İnegöl'dür. İnegöl sahip olduğu potansiyelleriyle Türkiye'ye büyük katkı sağlıyor. 600 milyon dolarlık dış ticaret fazlasıyla öncü bir ihracat şehri haline geldi. Dünyaya birçok ülkeye ihracat yaparak sadece ekonomiye katkı sağlamıyorsunuz aynı zamanda sektöre de yön veriyorsunuz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dünyayı tanıyan, gelişmeleri takip eden ufku geniş insanlarımız sayesinde Türkiye refahını çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Bakanlık olarak bu konuda her zaman yanınızdayız. 1876'da kurulan İTSO, Türkiye'nin ilk ticaret odalarından bir tanesidir. İnegöl OSB de Türkiye'nin ilk OSB'lerindendir. İnegöllü firmalarımıza KOSGEB aracılığı ile destekler veriyoruz. 8 yılda 5 bin 700 mobilya işletmemize 135 milyon lira destekte bulunduk. Bursa'da 934 işletmemize 20 milyon lira destek sağladık. Bu miktarın 16 milyonun 726 İnegöllü firmamız kullanmıştır. BEBKA İnegöl'ümüze 50 milyon lira destekte bulunmuştur. Başkanımız ile konuştuk, yeni bir fuar alanı istediler, onu da görüşüp nasıl katkı sağlayacağımızı düşüneceğiz. Yüksek katma değerli üretimde en önemli şey yenilikçiliktir. AR-GE mobilya için vazgeçilmezdir. Bazı ülkeler hammaddeyi bizden alıp sanatçı dokunuşuyla tüm dünyaya satabilecekleri bir hale sokuyorlar. 1 liralık hammaddeden 100 liralık katma değer üretiyorlar. Tasarım markalaşma ve büyümenin vazgeçilmezidir. Mobilya sektörümüz yüzünü tasarıma çevirmelidir. Bizler de sizin en büyük destekçiniziz. Tasarım merkezlerini AR-GE merkezi gibi destekliyoruz. Bursa'da 102 AR-GE, 18 tasarım merkezi mevcut. Bursa'da mobilya üzerine boy gösteren 2 tasarım merkezi mevcut. İnegöl'de ise Bakanlık desteği bulunan bir tasarım merkezi bulunmuyor. Buradaki eksiği kapatmamız gerekiyor. Ekiplerimizi buraya yollayacağız. Yatırım teşvikleri konusunda sizlerle toplantı yapıp nerede nasıl katkı sağlayabiliriz, İnegöl'ü nasıl daha ileri götürebiliriz noktasında çalışma yapacağız. Bakanlığımızı kapısı AR-GE ve tasarım yapmak isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Yatırım, yük ya da külfet değildir, sürdürülebilir büyümenin, artan cironun, ihracat ve kazancın en önemli aracıdır. Sanayimizin tüm sektörleri son dönemdeki finansal saldırılara rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor. Bu yolda üreticilerimizi rahatlatacak destek paketlerimiz var. Sanayici ve üreticinin maliyetlerini aşağı çekecek, sizleri daha fazla üretime teşvik edecek, ithalata karşı yerli üretimi destekleyecek programları gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. İnegöl Mobilya Fuarı gibi fuarlar sektördeki dinamizmi perçinleyerek yeni ufuklar ve hedefler belirlememize önemli katkı sağlıyor. Bu anlamda fuarımız sektörümüze hayırlar getirsin. Emeği ve katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarın açılışına davetli olarak katılan Güney Kore İthalatçılar Birliği Başkanı Kim Sun Mook ise, “Uzakta olmasına rağmen her zaman yakında hissettiğimiz kardeş ülkemiz Türkiye'deyim. Türkiye'de olmaktan kıvanç duyuyorum. Biz Güney Koreliler olarak Kore Savaşı'nda en uzaklardan ilk önce yardımımıza koşan Türk askerlerinin topraklarımıza kanı akmıştır ve o akan kan sayesinde biz bugün Kore'de refah içerisinde yaşamaktayız. Güney Korelilerin size kardeş demesi öylesine bir ifade değildir, çok daha derin bir ifadesi vardır. Gerçekten öz kardeşimiz gibi görüyoruz. Burada bulunan tüm Türk ve Korelilere, MODEF'e bizleri davet eden Yavuz Uğurdağ Beye çok teşekkür ediyorum. Son birkaç yılda birlikte birkaç faaliyette bulunduk. Bu faaliyetler sayesinde birbirimizle derin ilişkiler gerçekleştirdik. Bugün aramızda bulunan Koreliler, Kore'nin en önemli mobilya üreticileridir. İki ülke arasındaki ticaretin daha da artması için elimizden geleni yapacağız. Kore'de bir atasözü der ki ‘Gözünün yanında olmayan kalben de uzakta olur'. Bu yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artması adına daha sık görüşerek, daha fazla ticari faaliyetlerde bulunmalıyız. Bize bu fuar gibi imkânlar lazım. Birlikte başaracağız. Türkiye'yi seviyorum” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle de, mobilyanın başkentinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin mobilya modasına yön veren MODEF EXPO Fuarında sizlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ülkemizde mobilya endüstrisi olarak farklı coğrafi bölgelere dağılmış olsak da istihdam ve işletmenin en yoğun olduğu bölgelerden biri de Bursa'dır. Mobilya endüstrisinde birçok marka iç ve dış pazarda ülkemizi gururla temsil ediyor. İnegöl de bir ilçe olmasına rağmen önemli bir işlev görüyor. Bu güzide ilçemizin ihracat rakamları da son derece etkileyici. 691 firma 5 kıtaya ürün gönderiyor. Eylül ayında ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 13 ayda gerçekleştirdiğimiz en yüksek rakamdır. Türkiye'nin gelişmesi için koyulan hedeflerde bu rakamlar yeterli değil, daha çok çalışmalı, daha çok katma değerli ürün üretmeliyiz. Mobilya ihracat fazlası verdiğimiz bir üretim kelamimizdir. Kanada ve Japonya'ya kadar ithalat yapıyoruz. Bu noktada Kore ile kurulan ilişkiyi kutluyorum. Yenilik ve tasarım konusunda sektörümüz daha da geliştirilmelidir. İhracatımızı daha da artırmalıyız. Türkiye sürekli olarak büyümeyi ihracat ile sağlayacaktır” diye konuştu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (İTSO) Yavuz Uğurdağ ise, “İnegöl bir sanayi şehridir. Son yıllarda ciddi atılımlar yaparak rakamlarını en üst seviyeye çıkarmış durumda. Başta mobilya sektörü olmak üzere tekstil, tarım ve diğer sektörlerle birlikte 1,2 milyon dolar ekonomik potansiyele sahiptir. 610 milyon dolar ihracat fazlası veriyoruz. İlçemiz ekonomik büyüklük açısından Türkiye'nin 22. ekonomik büyüklüğüne sahip. Ticaret fazlası açısından da Türkiye'nin 7. büyük ekonomisi. İlçe statüsünde de Türkiye 1'incisidir. Bu verilerin ortaya çıkmasına katkı koyan herkese teşekkür ediyorum, Allah bereketlerini artırsın” dedi.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a İnegöl Mobilyası kitabını hediye ederken İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise Bakan Varank'a sandalye hediye etti. Fuarın açılışını protokol mensuplarıyla birlikte yapan Bakan Varank, stantları gezerek fuara katılan mobilyacılara hayırlı işler dilediğinde bulundu.