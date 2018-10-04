İnegöl Müftülüğü'nden sosyal medyadaki fotoğraflara tepki

Bursa'nın İnegöl Müftüsü Kazım güzel, camiler üzerinden İnegöl ile alakalı sosyal medyada karalama yapıldığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Müftü Kazım Güzel, “Sani Konukoğlu Camii'nin mihrabında güya haçı andıran bir görüntü var imajı oluşturulmuş. Böyle bir şey olmamasına rağmen biz orada bir çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın gönül huzuruyla ibadetlerini ifa etmeleri için 2018 yılı Nisan ayında gerekli tadilat yapıldı. 65 bin TL'ye ağaçtan oyma işletmecilikle muhteşem bir mihrap yapıldı. Ancak buna rağmen sosyal medyada ve internet ortamında eski şeyleri gündeme taşımakta ısrar ediyorlar. Sosyal medya ve internet üzerinde paylaşılan fotoğraflar geçmişe yöneliktir” dedi.

Güzel, “Muratbey Mahallesi'nde 2000'li yılların başında heyelanda yerinden yaklaşık 50 metre kayan cami kapatılmıştı. Kapısı ve penceresi olmamasına rağmen genel yapısı bozulmayan ve içindeki yazıları hala bünyesinde barındıran camiye bir kişinin samanlarını koyduğu bilgisi alınınca dönemin müftüsü tarafından cami boşalttırılmıştı. 2018 yılı itibariyle cami belediye başkanlığımızca yıkılarak enkazı kaldırılmıştı. Hemen akabinde yeni cami yapılıp ibadete açılmıştı. Halkımızın cami ihtiyacı anında karşılanmış olup halkımız cami ve ibadet sıkıntısı kalmamıştır. Sosyal medyadaki art niyete dayalı fotoğraflar geçmişe ait fotoğraflardır. Samanların caminin içerisinde bulunduğu sırada çekilmiş bir fotoğraf, sanki ilk günmüş gibi tekrar tekrar gündeme getirilerek, hem Muratbey'in hem de İnegöl'ün imajına zarar verecek çalışma yapılmaktadır. Bizim ne içi saman dolu camimiz var ne de mihrabında haç görüntüsü olan camimiz. Bu iki konunun halen sosyal medyada ne niyetle yapıldığını bilemediğimiz bir şekilde ısıtılıp ısıtılıp tekrar gündeme taşınmasından esef duyuyoruz” diye konuştu.