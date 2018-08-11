İnegöl Orman İşletmesi yangınlara karşı hazır

Orman yangınları ile mücadele konusunda teknik donanım ve yangın müdahale ekiplerinin hazır durumda olduğunu belirten İnegöl Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül, “Ormanlar hepimizin. Orman yangınları yoğunlukla yaz döneminde oluyor. Ama yangınlar yılın 12 ayı sürüyor. Son dönemlerde iklim şartlarından dolayı artık yılın 12 ayında yangın çıkıyor. Biz İşletme Müdürlüğü olarak, her an yangın çıkacakmış gibi kendimizi hazır tutuyoruz. Ama yangınların çoğunluğu haziran ayında başlayıp ekim sonuna kadar devam ediyor. Tam kadro yangınlara karşı hazır vaziyetteyiz. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğümüzün ilk müdahale ekipleri var. İşletme Müdürlüğü olarak gerekli tedbirleri aldık. Aynı zamanda 2 tane yangın gözetleme kulemiz 24 saat faal durumda. Vatandaşlarımız da, ücretsiz olan alo 177 hattından yangın ihbarı yapabilir” dedi.

Yangınları söndürmede en etkili yöntemin ilk müdahale olduğunu belirten Güdül, “Bunun için vatandaşlarımızın gördükleri dumanı ve yangını, gecikmeden anında alo 177’ye bildirmelerini istiyoruz. İlk müdahale çok mühim. İnegöl’de birçok resmi piknik sahamız var. Vatandaşlarımız pikniklerini bu alanlarda yaparlarsa, ormanın içerisinde gelişi güzel piknik yapmazlarsa, çok memnun oluruz. Yine yangın mevsimiyle, çiftçilerin hasat mevsimi aynı döneme denk geliyor. Bundan dolayı yangınlarımızın bir kısmı da, maalesef onların yakmış olduğu ateşlerden çıkıyor. Çiftçi kardeşlerimizin bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz” diye konuştu.