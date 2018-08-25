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25 Ağustos 2018 15:17

İnegöl OSB’de faciaya ramak kala

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yola dökülen mazot kazaya neden oldu.

İnegöl OSB’de faciaya ramak kala

25 Ağustos 2018 15:17

Dökülen mazotun kayganlaştırdığı yolda, motosiklet sürücüsü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Murat K., (26), kamyondan yola dökülen mazotu fark etmeyince altındaki motosiklet kayarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan ağabeyi Fırat K., (29) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada, arkadan başka araçların gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.


Bu arada, mazotun döküldüğü alanda sürücüler zor anlar yaşarken; trafik polisleri sürücüleri uyardı. İtfaiye ve zabıta ekiplerinin kaza yerine gelmemesi üzerine kolları sıvayan trafik ekipleri, yakındaki bir fabrikadan aldıkları kepeği yola döktü.




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