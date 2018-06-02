İnegöl Ovası sulanacak

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, “İnegöl’ün bereketli topraklarının Uludağ’ın kaynak sularıyla buluşması ile ilgili güçlü bir hayal vardı. Bu konuyla ilgili yaklaşık 22 sene önce temelleri atılan Babasultan Barajı AK Parti hükümetleri döneminde tamamlandı ve 20 milyon metreküp civarındaki su baraj gövdesinde toplandı. 2012 yılında yaptığımız çalışmalarda toplanan suyun yeraltı şebekesiyle 4 bin 100 dönüm toprağa kavuşmasıyla ilgili çalışmamız da nihayete erdi. Bu konuyla ilgili altyapı çalışmaları bitti. İlgili arazilerdeki hidrantlar yerleştirildi. Buradaki sayaç ve vanalar takıldı. Şimdi baraj gövdesindeki su toprakla buluşuyor. Son çıkarılan kanunla baraj gövdesindeki suyun toprakla buluşması noktasında çiftçilerimize düşen görevler var. Çiftçilerimizin sulama birliğine üye olması gerekiyor. Bu konuda BUSKİ binası içerisinde Belediye Başkanımız bir alan tahsis ettiler. Buradaki ofiste 5 Haziran itibariyle üye kayıt işlemleri başlatılacak. Tüm ziraat yapan çiftçilerimizin birliğe üye olmaları gerekiyor. Üye olmak için arazi tapusu ve nüfus cüzdanı getirmeleri gerekiyor. Dekar başına 1 TL üyelik ücreti var. Üye olduktan sonra kartları satın alacaklar ve ön ödemeli olarak Babasultan Barajı suyunu İnegöl topraklarıyla buluşturacağız. 4 bin 100 dönüm alan bereketli kaynak sularıyla buluşacak, üretim artacak, verim artacak. İnegöl’deki 4 bin 100 dönüm alan içerisinde kalan çiftçilerimizden ricamız var, bir an önce BUSKİ binasındaki sulama birliğine tahsis edilen dairede tapularını ve nüfus cüzdanlarını götürerek, dekar başına 1 TL ödeyerek üye olsunlar. Üyelik işleminin ardından çiftçilerimizin su kullanımına başlanacak. Bütün çiftçilerimizin bu fırsattan faydalanmaları için üye olmalarını istiyorum. Bir an önce Babasultan suyu İnegöl topraklarıyla buluşsun. Bunu hayal proje olarak nitelendirmiştik. Uzun yıllar barajın oluşturulamaması, yeraltı hatlarının çekilmesi sorunları bitti. Şimdi suyu toprakla buluşturma vakti. Çiftçilerimizden, kendi topraklarında kurulan hidrantlardan su kullanma imkânlarını değerlendirmelerini arzu ediyorum. Çiftçilerimiz üzerlerine düşeni yapınca toprak su ile buluşacak. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti imkânlarıyla bir hizmet daha gerçeğe dönüştürüldü. Rabbime şükrediyorum, İnegöl çiftçimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AK Parti çalışıyor, AK Parti yapıyor. Yaparsa AK Parti yapar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tüm çiftçilerimiz Pazartesi gününden itibaren BUSKİ’de oluşturulan sulama birliğine üye olmaya davet ediyorum. Üye olduktan sonra 1 hafta içinde suyu kullanabilecekler.” dedi..