İnegöl ovası suya kavuştu

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in gayretleriyle tamamlanan Babasultan barajı, İnegöl’ün verimli tarım arazilerini sulamaya başladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan barajla 41 bin dekar ziraî arazi modern sulama sistemine kavuştu.

İnegöl ve ilçeye bağlı 12 adet kırsal mahallenin 31 bin 740 dekarı cazibe, 9 bin 260 dekarı da terfi sulama olmak üzere toplamda 41 bin dekar zirai arazi suyla buluşacak. Suya kavuşacak yerleşim yerleri arasında Yenice, Cerrah, Akıncılar, Edebey, Şehitler, Akhisar, Karalar, Çeltikçi, Hocaköy, İsaören, Deydinler ve Ortaköy mahalleleri bulunuyor.

Toplam maliyeti 37 milyon 665 bin lira olan proje muhtevasında boru hatları döşenerek, bütün sanat yapıları tamamlandı. Terfili kısım olan 9 bin 260 dekar alan için inşa edilen Şehitler terfi istasyonu inşaatı da tamamlanarak projenin tamamı hizmete alındı.

Projenin tamamlanması ile bölge çiftçisi dekar başına 870 TL gelir artışı elde edecek, ülke ekonomisine ise yıllık 35 milyon 670 bin TL katkı sağlanacak. Yaklaşık bin 428 kişiye ek istihdamın sağlanmasının hedeflendiği sulama projesinin su kaynağını, Kara dere üzerinde inşa edilen temelden yüksekliği 53 metre olan Babasultan barajı teşkil ediyor. 15,7 milyon metreküp su depolama hacmine sahip bu baraj 2009’da tamamlanmıştı.

hmet Türkel çevre yolu kenarında düzenlenen törende hattan gelen su, vanalar açılarak patates tarlasına salındı. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İnegöl ovasının büyük bir hayalini gerçekleştirdik. Kurban kesmek suretiyle Babasultan barajından gelen suyu tarlaya vererek işimizi gerçekleştirdik. Bu sistem çok önemli. Çiftçinin girdi maliyetlerinin düşmesi konusunda önemli bir proje. Mazotla kıyasladığınızda 10’da 1 avantaj sağlanıyor. Burada yaklaşık 41 bin dekar alanı sulayacak. Ortaköy ve Deydinler civarına kadar uzanıyor. Bu projenin çok önemli bir maliyeti vardı, gerçekleşmesi için müthiş bir gayret sergilemek gerekiyordu. Bunu vekilimiz Hüseyin Şahin sergiledi. Bununla ilgili birçok kez toplantılar yaptı” dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin de, “Bugün bizim için de mutlu bir gün. Çok uzun yıllardır beklenen bir hizmet. Toprak su ile buluştu. 41 bin dönüm alanda su kendi cazibesi ile toprakla buluşuyor. Allah bol bereket versin, mahsul değerini ve ederini bulsun, ürün kalitemiz artsın. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Orman ve Su İşleri Bakanımızın çok büyük desteği var. Kendilerine müteşekkiriz. Yılların hayâli gerçekleşti. Çiftçimiz mutlu. Yerin altına döşenen su şebekesinden cazibeyle gelen su ürünü suluyor. Hidrant ve vanalar sebebiyle 2 aylık bir gecikme oldu. Bölge müdürümüz hidrant ve vanaları yerine taktırarak çiftçimizi mağdur etmediler. Yaz mevsimine girerken ihtiyaç olacağını belirttiler. Çok bahtiyarım" diye konuştu.