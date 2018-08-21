İnegöl protokolü bayramlaşma törenin de buluştu

Hikmet Şahin Kültürparkı içerisindeki çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri İnegöl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Yenice Rehabilitasyon Merkezi ve İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzur Evini ziyaret etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Huzur ve hoşgörü içerisinde İnegöl’de hep birlikte yaşıyoruz. Bunun için şükrediyorum. İnşallah bu hep böyle devam eder. İnegöl Belediyemiz olarak da kurumsal kimlik ve logo çalışmaları kapsamında İnegöl’de hangi sloganı kullanabiliriz diye çalıştığımızda ben özellikle arkadaşlarıma ‘mutlu şehir’ diye ifade etmiştim. Çünkü burada insanlar kazanıyor, kazandığını sağlıklı bir şekilde burada tekrar yatırıma dönüştürüyor. tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi.