Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 11:17

İnegöl semalarında pelikanlar dikkat çekiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı’na gelen pelikanlar ilgi odağı oldu.

İnegöl semalarında pelikanlar dikkat çekiyor

28 Ağustos 2018 11:17

Pelikanlar İnegöl semalarında ve baraj içerisinde ilginç görüntüler oluşturdu.


Daha önce ördek, leylek ve martı görülen İnegöl Boğazköy Barajı’nda bu kez pelikanların olması, herkesin ilgisi çekmeye başladı. Pelikan sürüsünü görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekerek bu anları kayda alıyor. Hamzebey Mahallesi’nin yanında bulunan baraj sularında keyifli dakikalar yaşayan pelikanlar zaman zaman İnegöl semalarında uçması renkli görüntüler ortaya çıkarttı. İnegöl’de barajda bu yıl ilk kez görülen pelikanlar, leyleklerle birlikte baraj sularında yüzüyor. Bazen sürü halinde olan pelikanlar bazende ikişerli olarak gözüküyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç