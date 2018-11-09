İnegöl Tapu Müdürlüğü'ne operasyon: 10 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Tapu Müdürlüğünde 4'ü memur, 6'sı emlakçi olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin CİMER'e durumu aktarmasıyla milyonlarca liralık vurgun ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine müfettiş kaymakamlık izniyle soruşturma başlattı. Kurumun paralarını hesabına geçirdiği iddia edilen kişilerin tespit edildiği öne sürülüyor. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Tapu Müdürlüğü'ndeki yolsuzlukla alakası olduğu öne sürülen 4'ü tapu memuru, 6'sı emlakçi olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı. Daha evvel 3 personel görevden uzaklaştırılmıştı.