İnegöl tarihine yolculuk başladı

İnegöl Belediyesi'nin ‘her vatandaş şehrinin tarihini bilmeli' düşüncesinden yola çıkarak başlattığı “İnegöl'ümüzün Değerlerine Yolculuk” gezileri başladı. İlk turda 30 kişi rehber nezaretinde İnegöl'ün değerlerini gezerek öğrenme fırsatı buldu.

İnegöl'e hizmet etmiş önemli şahsiyetleri tanıtmak için düzenlenen gezilerin ilk turuna 30 vatandaş katıldı. 18 yaş ve üstü bütün vatandaşların katılabildiği ilk gezinin başlangıcına Belediye Başkanı Alper Taban da iştirak etti. maneviyatın zirvesindeki önemli şahsiyetlerden Kasım Efendi ile İstanbul'un fethine mazhar olmuş, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid devrinin seçkin devlet adamlarından olan İshak Paşa'nın yaptırdığı külliye ziyaret edildi. Daha sonra Osmanlı hanedanını ilk şehidi Baykoca, İnegöl Fatihi Turgut Alp, gözü pek, cesur ve atılgan Samsa Çavuş ve Sungur Paşa, Baba Sultan'nın (Geyikli Baba) medfun oldukları türbeler ziyaret edildi.

Gezi kafilesini Kent Müzesi önünden uğurlayan Başkan Taban, yola çıkmadan önce otobüste kısa bir konuşma da yaptı. Taban, bu ziyaretler ile bu şehrin ruhuna işleyen, isimleriyle anıt bir çınar haline dönüşen değerlerin daha iyi tanınacağını kaydederek, “İnsanlar Japonya'dan, Yeni Zelanda'dan oradan buradan çıkıp bizim ülkemize gelip Çanakkale tarihini öğrenmeye çalışıyorlar, Bursa'nın tarihini öğrenmeye çalışıyorlar. Biz üzerinde yaşadığımız toprakları tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ecdadımız bu ülke uğruna can verdiler. Bizler onların yüzü suyu hürmetine bu topraklar üzerinde rahat bir şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Hiç olmazsa bu şehirde yaşayan gençlerimiz, yetişkinlerimiz, her kim varsa bu şehre hizmet etmiş manevi önderleri, şahsiyetleri tanımalarını istedim. Dolayısıyla dedik ki şehrimiz içerisinde kısa turlar yaptıralım, yeter ki vatandaşımız gelsin” dedi.

Bursa'nın da kendileri için önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Taban, “Bağlı bulunduğumuz şehir. İnşallah İnegöl'den sonra Bursa için de bir planlamamız olacak. 6 padişah medfun. Allah dostu insanlar, alimlerin türbeleri var. Daha önce de Çanakkale'ye götürdük vatandaşlarımızı. Çanakkale ruhunu, tarihini anlarsak biz zaten meseleyi anlamış oluruz. Ne kadar kişi gelirse biz taşımaya, gezdirmeye hazırız” ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası kafile ilk tur için yola çıktı.