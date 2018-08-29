İnegöl Tarım Fuarı için geri sayım başladı

Basın mensupları ile bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 106 firma ve kuruluşun stand açacağını belirtti. 2 Eylül Pazar günü saat 14.00’de MER-PA’da açılacak fuarda İnegöl’ün yanı sıra ülke genelinden 106 firma ve kuruluşun stand açacağını söyleyen Taban, “Bu sene 7’ncisini tertiplediğimiz fuarda meyvecilik ve fidancılığı ön plana çıkaracağız. İnegöl Tarım Fuarımızı belediyemiz öncülüğünde Modef’in katkılarıyla, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası, muhtarlarımızın destekleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle MER-PA da gerçekleştireceğiz. İnegöl’ün tarımdaki iddiasını ispatlamak hedefiyle ilki 2007 yılında gerçekleştirilen ayçiçeği şölenleri yıllar içinde gelişerek bugün Türkiye çapında misafirlerin ağırlandığı, hatta şöhreti ülkemiz sınırlarını aşan önemli bir fuar organizasyonuna dönüştü. Bu teşekküle katkı koyan herkese huzurlarınızda şükranlarımızı sunmak istiyoruz. İNTARF’a Libya, Ürdün ve Dubai gibi ülkelerden ihracatçı firmalarımız gelecek. Biz sadece Türkiye pazarıyla yetinmeyip daha farklı pazarlara elmamızı, armudumuzu, çileğimizi, şeftalimizi anlatmanın derdindeyiz. Fuarımıza ülke genelinden 106 katılımcı iştirak edecek. 22 muhtarlık ile 2 Kalkınma Kooperatifi (Oylat ve Kulaca) olmak üzere toplam 24 stantla kırsalımızı temsil edecek üreticilerimiz fuarımızda yer alacak” dedi.