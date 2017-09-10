İnegöl Tarım Fuarı kapılarını açtı

İnegöl Belediyesi, MODEF ve beraberindeki tarım sektör temsilcileri işbirliğinde düzenlenen İNTARF’ın açılışı, Mer-pa pazaryerinde İnegöl ve Bursa protokolü ile vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

6. İnegöl Tarım Fuarı(İNTARF)’ın açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti, MHP ve CHP ilçe teşkilatı mensupları, Modef Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren, Kırsal Mahalle muhtarları, tarımsal kalkınma kooperatif başkanları, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

İnegöl Tarım Fuarının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Tarım Fuarımızı belediyemiz öncülüğünde, Modef Fuarcılığın organizasyon boyutundaki katkılarıyla, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası, muhtarlarımızın destekleri ve tarımsal sivil toplum kuruluşlarının önemli katkıları ile gerçekleştiriyoruz. Fuarımız 4 gün boyunca saat 10’dan 19’a kadar açık kalacak. 16 bin metrekarede 76 firmamız stant açıyor. Amasya, Isparta, Eskişehir, Bursa, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Aydın, Bilecik, Kütahya ve Sakarya’dan olmak üzere farklı 14 ilden stant açan firmalarımız var. Ayrıca fuarımıza Bursa dışından çeşitli il ve ilçelerden gelecek ziyaretçilerimiz için yaklaşık 100 adet araç tahsis edildi. 11 Eylül Pazartesi günü “İnegöl Tarım Ürünleri İhracatı” adı altında yapacağız. Yine her sene yaptığımız gibi fuarımızın son gününde ise Tarım Ürünleri Ödül törenini gerçekleştireceğiz. Elma, Armut, Şeftali, Çilek, Ay çekirdeği ve damızlık sığır alanında dereceye giren üreticilere ödüllerini takdim edeceğiz. Nihayetinde mobilyadaki süreç ne ise tarımda da aynı süreci takip etmek ve bu şehrin değeri olan tarımı daha üst seviyelere taşımak istiyoruz “diye konuştu.

MODEF fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ selamlama konuşmasında, “Modef kurulduğu günden beri ciddi bir şekilde mobilya sektörüne destek oluyor. İnegöl’ün sahip olduğu ekonomik potansiyeli karşısında Modef olarak mobilyanın yanında diğer sektörlere de katkı ve destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene Tarım Fuarımızı 6. kez düzenliyoruz. Bu sene Mer-pa alanında fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza katılım gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yükselen değer tarımımızın inşallah bu fuarlar ile daha iyi bir noktaya geleceğine yürekten inanıyorum” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl da "Her bölgenin bir potansiyeli var. Elimizdeki potansiyeli harekete geçirmek bizim elimizde. Bizler deniz seviyesinden 30 metre ile 2000 metre arasında tarım ve ziraat yapabilecek bir potansiyele sahibiz. Babasultan Barajımız faaliyet geçti. Boğazköy Barajımız faaliyete geçti. İnegöl’ün ve Yenişehir’in sulanmayan tarım arazileri sulanır konuma geldi. Çiftçimizin ne kadar gayretli, bilgili ve ne kadar çalışkan olduğunu çok iyi biliyorum. Bu potansiyel ile, çiftçimizin bu gayretiyle İnegöl’ün bir sanayi kenti olduğu gibi bir tarım kenti olacağına hiç şüphem yok. İşte bu fuarlar bir fırsattır. Bu fırsatı İnegöllü çiftçilerimizin çok iyi bir şekilde değerlendireceğini de biliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye çıkan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ise konuşmasında, "İnegöl’de heyecanlanmamak mümkün değil. Gerçekten de tarım, diğer sektörlere bakıldığında çok kolay olmayan, daha fazla uğraş isteyen, fedakarlık isteyen ve daha fazla riske maruz kalan alan. İşte bunu sanayide görüyorsunuz, mobilyada görüyorsunuz; İnegöl’ün yazdığı bir tarih var. Ama hep ne diyoruz: Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprağı ihmal edemeyiz. Üretimi ihmal edemeyiz, tarımı ihmal edemeyiz. Geçende bakan bey dedi ki; belki bakanlığın ismini değiştirmek lazım; üretim, üretim, üretim bakanlığı yani Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı değil de üretim üretim üretim bakanlığı yapmak lazım diye bir ifade kullandı. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomimizin iyi gittiği 15 yıldan beri kesintisiz bir istikrar içerisindeyiz Türkiye olarak bakıldığında. Bazı sektörlerin bir kaç yıl içerisinde alıp yürüdüğünü, insanların, bölgelerin zenginleştiğini, yeni firmaların yeni sektörlerin dünyaya, Avrupa’ya mal olduğunu görüyoruz. Çok kısa sürelerde bunları yapabiliyoruz ama tarım öyle bir uğraş değil. İşte böyle dönemlerde yatırımcılara bakıyoruz tarımı ihmal ediyorlar, tarımı ihmal ediyorlar. Bunların nedenlerinden biri de bölünmüşlük. Arazilerimizin bölünmüş olması. Yıllarca miras yolu ile bölünen arazilerde tarımda rekabet etmekte zorlanıyoruz. Yine girdi maliyetlerimiz, mazot fiyatlarımız... Türkiye mazotu ithal eden, bunun üretimini yapamayan bir ülke ve üretim maliyetlerimiz gerçekten yüksek. Yine gübre maliyetlerimiz. Gübre malumunuz ithal, gübreyi dışarıdan alıyoruz. Yarısının ham maddesini dışarıdan alıyoruz, yarısını da olduğu gibi dışarıdan almak zorundayız. Ama her şeye rağmen millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak üretimden vazgeçmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış alanında kurdeleyi keserek 6. İnegöl Tarım Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sonrası protokol üyeleri fuarda açılan stantları tek tek ziyaret ettiler. Özellikle İnegöl’de üretilen ürünler ilgiyle incelendi.