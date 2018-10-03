İnegöl Tarım Fuarı'na büyük ilgi

İnegöl Tarım Fuarı'nı (İNTARF 2018) değerlendiren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuarın artık kendi kendini finanse edebildiğini söyledi.

Aynı zamanda MODEF Başkanlığı'nı da yürüten Yavuz Uğurdağ, İnegöl Ay Çekirdeği Şöleni olarak başlayan ve MODEF çatısı altına girdikten sonra profesyonel bir fuara dönüşen İNTARF'ın bölge tarımına önemli katkı sunduğunu belirtti. Yavuz Uğurdağ, İNTARF 2018'in İnegöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası, TOBB ve KOSGEB desteği düzenlendiğini söyledi. Uğurdağ, fuarın ziraî mekanizasyon, traktör ve benzeri tarım ekipmanları, sera ve sera teknolojileri, fidan tohum ve fidecilik, organik tarım, sulama sistemleri ve ekipmanları, süt ürünleri ve teknolojileri, hayvancılık ve hayvan barınağı sistemleri, ürün, meyve ve sebze kategorilerinde olmak üzere STK´larla birlikte toplam 14 bin 500 metrekare alanda 106 stantla düzenlendiğini belitti. Uğurdağ, fuarda U.Ü Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural'ın, “Tarımsal Pazarlama ve Kooperatifçilik” Konulu bir konferans verdiğini kaydetti.

4 günlük fuar müddetince Ortadoğu, Güney Afrika, Avrupa'dan 16 yaş sebze ve meyve toptancısını MODEF'in organizasyonu ile fuara getirdiklerini söyleyen Yavuz Uğurdağ, Türkiye'deki 36 ilden toplam 23 bin 110 ziyaretçinin geldiğini belirtti. Uğurdağ, fuarın tanıtımı için çeşitli bölgelerdeki yerel ve bölgesel gazete ve televizyonlar ile uydu üzerinden yayın yapan Ulusal ve Uluslararası tematik televizyon kanallarına reklam verildiğini ifade etti.