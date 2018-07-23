İnegöl trafiğine akıllı kavşak modeli

Bursa’nın ulaşımında akıllı kavşak uygulamalarıyla yüzde 40’lara varan ferahlama yaşatan Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük ve ticari potansiyeli en yüksek ilçelerinden İnegöl’deki kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım faaliyetleri kapsamında tamamlanarak trafiğe açılan İnegöl Belediye Önü Kavşağı ve İnegöl AVM Önü Kavşağı, ilçenin trafik akışını da önemli ölçüde rahatlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da, şehir içi ulaşımda atılan adımların vatandaşlardan da tam not aldığını söyleyerek, şehrin muhtelif 29 bölgesindeki kilit noktalarda yapılan düzenlemeler ile araç işleyişinin rahatlatıldığını hatırlattı.

Başkan Aktaş, Bursa’da Esentepe, FSM Tuna Caddesi, Beşevler, Otosansit, Korupark Emek ve Küçük Sanayi kavşaklarından başlayan çalışmaların ilçelere de ulaştığını ifade ederek, “Ulaşım faaliyetlerimizi ilçelerimizde de aralıksız sürdürüyoruz. Bütün ilçelerimizin daha kolay ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz. İnegöl’de de İnegöl Belediyesi ve İnegöl AVM önündeki kavşaklarda düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Ulaşımın artık daha da rahatladığı ve trafiğin daha seri aktığı İnegöl’de, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun olduklarını bizlere bildiriyorlar” diye konuştu.

Akıllı kavşaklar

İnegöl İlçesi Belediye Hizmet Binası önündeki trafiği rahatlatan kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik alanda bulunan kavşağın yerine yeni projeye uygun akıllı kavşak uygulaması yapıldı. Kavşak orta adası söküldü, hızlı geçişler ve dönüş saklanma cepleri yapıldı, aydınlatma, trafik levha ve ışıklandırma sistemleri de sisteme dahil edildi. İnegöl AVM önündeki yaklaşık 14 bin 500 metrekarelik alanda bulunan eski kavşak da sökülüp yerine yeni projeye uygun akıllı kavşak yapıldı. Hızlı geçişler ve dönüş saklanma cepleri ile projeye uygun aydınlatma, trafik levha ve ışıklandırma sistemleri konuldu.