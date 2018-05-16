İnegöl trafiğine neşter vuruluyor

İnegöl trafiğini rahatlatacak çözümler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı uzmanlarıyla uzun süredir inceleme ve tespitler sonucunda, İnegöl’de ana arterlerde bulunan kavşaklarda bazı düzenlemeler yapılması kararlaştırılmıştı. Mayıs ayı meclisinde meclis üyelerine de sunulan kavşak projelerinin uygulanması için ilk kazma vuruldu. Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi işbirliğinde süren çalışmalar, AVM kavşağından başladı. 15 gün içerisinde kavşak düzenlemesinin bitirilmesi hedeflenirken, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcısı Adil Kansu ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile ilk kazmanın vurulduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Alanda proje üzerinden yapılan inceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Şehrimizdeki eksik ve aksaklarla ilgili göreve geldiğimiz günden bu yana çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bizzat bizlere ulaştırılan, çözüm merkezimize iletilen, daha önce oluşturmuş olduğumuz Fikir Gölü ve inegolunfikri.com gibi web sayfalarına vatandaşlarımızın ilettikleri, bizlerin İnegöl Belediyesi olarak yaptığımız tespitler, şahsımı ziyaret edip İnegöl’deki bu gibi konuları irdeleyen hemşerilerimizin fikir ve önerileri doğrultusunda öncelikli konularımız trafik ve trafik akışı içerisindeki sorunlardı. Bunlarla ilgili bizler de mutfak toplantıları gerçekleştirdik. Başta Bursa Büyükşehir Belediyemizin ulaşım dairesi, beraberinde Emniyet Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz ve Başkan Yardımcılarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bu işin uzmanları tarafından bilimsel çalışmalar yapılmasını istedik. Onlar da İnegöl’ün ana arterleri başta olmak üzere trafik akışındaki sorunlar nelerdir bunları bizzat sayımlarla, gözlemlerle, drone kameralarla tespit ettiler. Bu tespitler neticesinde de bir plan ve proje üretildi. Bu planlar çerçevesinde bazı kararlar alındı. Bu kararları ara ara mecliste ve meclis dışı bazı programlarda konuşmaya çalıştık” dedi.

Buradaki çalışma tamamlandıktan sonra büyük ihtimalle Adliye önündeki kavşağımızın düzenleme çalışmaları başlayacağını ifade eden Taban, "Ondan sonra sırasıyla Belediye önü, Kaymakamlık önü diye devam edecek. Büyükşehir Belediyesinin ekipleri şuanda Çardak Cami kavşağında tespit ve incelemelerini sürdürüyorlar” diye konuştu.