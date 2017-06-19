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19 Haziran 2017 14:10

İnegöl Türkiye’nin sandalyelerini üretiyor

Türkiye’nin mobilya üretiminin yüzde 35’ini karşılayan İnegöl Mobilya Sanayisi, sandalye üretiminde ise Türkiye’nin yüzde 85’ini karşılıyor.

İnegöl Türkiye’nin sandalyelerini üretiyor

19 Haziran 2017 14:10


Bursa’da İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 1 asırdan bu yana mobilya üreten İnegöl’ün, Türkiye’nin sandalyelerini de ürettiğinin altını çizdi.


İnegöl’de Osmanlı döneminde at arabası tekerleği üretimi yapıldığını ifade eden Uğurdağ, 1940’lı yıllarda sandalye üretiminin ivme kazandığını belirterek, "Hazeran sandalye diye tabir etmiş olduğumuz sandalyeler İnegöl’de çok ciddi bir şekilde fabrikasyon şeklinde üretime başlamıştı. İnegöl’ün mobilya üretim kültüründe sandalye oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Bu bağlamda İnegöl şu anda sandalye üretiminde Türkiye’de öncü merkezlerden" dedi.



Türkiye’ye sandalye


Türkiye’nin sandalye üretiminde yüzde 85’ini İnegöl’ün karşıladığını aktaran Uğurdağ, "İnegöl’de ciddi boyutlarda ciddi üretim alanlarına sahip sandalye üretim sektörü var. Türkiye’nin sandalye üretiminde yüzde 85’ini İnegöl karşılıyor. Reel bazda baktığımızda çok ciddi bir rakam. İnegöl’de aylık ortalama 100 ile 120 bin adet bazda sandalye üretiliyor. Bu da yıllık 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 400 bin adet sandalye üretimine tekabül eder. Dolayısıyla İnegöl mobilyanın yanı sıra sandalye üretiminde de bir merkez konumunda" şeklinde konuştu.




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