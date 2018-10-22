İnegöl uçuyor

etap yarışmasında İnegöl Belediyesi Dostum takımı milli sporcusu İbrahim Dinçer genel klasmanda birinci oldu.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde 19-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. etap yarışması sona erdi. Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmada İnegöl Belediyesi Dostum takımı milli sporcusu ve hava sporları hocası İbrahim Dinçer genel klasmanda birinci oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeye başlayan Dostum, alternatif doğa sporlarının cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, bünyesindeki sporcular ile katılım gösterilen yarışlarda elde edilen başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Ayrıca İnegöl'ün bütün tabiî güzelliklerinin ortaya koyulduğu Dostum'da sporcuların elde ettiği başarılar hem İnegöl'ün, hem de Dostum adının duyurulması adına da önemli bir katkı sağlıyor. İşte son olarak Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. etap yarışmasında Dostum takımı milli sporcusu ve hava sporları hocası İbrahim Dinçer'in genel klasmanda birinci elde etmiş olduğu birincilik bizleri ziyadesiyle mutlu etti” şeklinde konuştu.