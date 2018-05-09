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09 Mayıs 2018 13:18

İnegöl yeni eğitim binasına kavuştu

Bursa’nın İnegöl ilçesine Yenişehirli işadamı tarafından yaptırılan yeni eğitim binası hizmete açıldı.

İnegöl yeni eğitim binasına kavuştu

09 Mayıs 2018 13:18


Bursa’nın İnegöl İlçesine inşa edilen Özel İnegöl Güven Eğitim Kurumları törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve çok sayıda konuk katıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “İlçemizin tanınmış esnaflarından İdris Sağlam’ın komşu ilçemiz İnegöl’de böyle güzel bir eseri açması bizleri son derece mutlu etti. Açılan okulun ilçemize İnegöl’e öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.


Özel İnegöl Güven Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İdris Sağlam ise, "Bu mutlu günümüze ortak olan ve bizleri yalnız bırakmayan herkese okulumuz adına teşekkür ediyorum. İnşallah Yenişehir ilçemize de önümüzdeki dönemlerde yeni yatırımlarımız olacak” dedi.




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