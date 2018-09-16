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İnegöl'de Akçasu Deresi'nde de balık ölümleri görüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hasanpaşa Deresi’ndeki balık ölümlerine Akçasu Deresi de eklendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hasanpaşa Deresi'ndeki balık ölümlerine Akçasu Deresi de eklendi.


Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Akçasu Deresi'nde yaşanan balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Bursa-Ankara karayolunun altından geçen Akçasu Deresi'nde ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere iletti. Bölgeye gelen İnegöl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dere suyu ve ölü balıklardan numune aldı.


Dere suyunun pis olmasından balık ölümlerinin yaşandığı üzerine durulurken, dere çevresinin atılan moloz ve çöplerle dolu olduğu gözlendi.

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