İnegöl'de akü hırsızları iş başında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde olan bir tır ile 2 kamyonun aküleri çalındı.

Olay, Mesudiye Mahallesi 1. Aydın Sokak ile Bilgiç Sokak üzerinde meydana geldi. Evlerinin önünde araçları park eden kamyon şoförleri ile bir tır sürücüsü, sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Ancak sürücüler araçların çalışmadığını anlayınca aküleri kontrol etti. Yapılan kontrollerde 2 kamyon ile 1 tırın akülerinin yerinde almadığını gören araç sürücüleri şok oldu. Akülerin yerinde olmadığını gören sürücüler durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine ekipler parmak izi aldı. Polis, akü hırsızlarını arıyor.