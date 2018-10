İnegöl'de araçlar dikey değil yatay park edecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik sıkışıklığı ve park meselesi çin yeni bir adım atıldı. Nuri Doğrul Caddesi'nde araçlar bundan sonra yatay olarak park edilecek.

İnegöl Belediyesi ilçe genelinde yapılan akıllı kavşakların ardından yeni tedbirler almaya devam ediyor. Emniyet Müdürlüğüyle yapılan bilgi alışverişin ardından Nuri Doğrul Caddesi'nde bir takım değişikliğe gidildi. Yıllardır cadde üzerinde bulunan paralı park alanlarına araç sürücüleri dikey olarak araçlarını park ediyorlardı. Ancak bundan sonra sürücüler araçları dikey yerine yatay olarak park edecek. Yapılan bu değişiklikle cadde üzerindeki trafiğin bir nebze olarak rahatlatılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile birlikte incelemelerde bulundu. Taban, "Burada ulaşım her ne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olsa da, bizler de bu şehrin yerel yöneticileri olarak Emniyet Müdürlüğümüzün görüşleri, vatandaşlarımızın talepleriyle trafiği rahatlatacak unsurları hayata geçirmek adına her türlü adımı atıyoruz. Bildiğiniz gibi çok yakın zamanda Büyükşehir ile birlikte kavşaklarda düzenleme çalışmalarımıza başlamıştık. Bunlar devam ediyor, henüz tamamlanmış değil. Bir yandan da parklanmalarla ilgili problemleri ortadan kaldırmak, trafiğin akışını hızlandırmak adına bugün Nuri Doğrul Caddesi üzerinde, özellikle bankaların bulunduğu bu ada üzerinde dikey parklanma ya da bir diğer adıyla açılı parklanma dediğimiz parklanma yöntemi uygulanıyordu. Gözlemlediğimiz kadarıyla açılı parklanmadan dolayı burada çok ciddi trafikte yavaşlama söz konusu. Bunu hızlandırabilmek adına, yine yayaların ve bisikletlilerin de daha rahat ve konforlu hareket edebilmeleri için buradaki alanı yatay parklanmaya çevirdik. Yola ve kaldırımlara paralel bir parklanma olacak. Bu uygulamayla beraber doğal olarak park alanında bir miktar azalma olacak. Dikey parklanmada yan yana daha fazla araç sıralanabiliyor. Ancak bu uygulamayla daha güvenli bir giriş çıkış sağlanmasıyla beraber trafik akışını da hızlandıracak. Sürücülere şunu da ifade etmek istiyoruz; otoparklarımız müsait, otoparklarımızda boş alanlarımız var. Bunları kullanmak zorundayız. Ya da artık şehir içine, çarşı bölgesine gelirken bu trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak hem sağlığımız açısından da faydalı olan yürüyerek bu bölgeye gelmeyi tercih edelim. İnegöl'de her yer birbirine yakın. 10'ar dakikalık, 15'er dakikalık mesafelerde. Dolayısıyla yürüyerek, bisiklet gibi daha basit araçlarla trafiği de fazla meşgul etmeden bu imkanları kullanabiliriz. İnegöl'de yıllık araç artış sayısı binlerle ifade ediliyor" diye konuştu.