İnegöl'de artık zeytin de yetişiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilk kez zeytin yetiştirildi.

Mobilyası, köftesi, kaplıcaları ve tarımıyla adından söz ettiren inegöl'de artık zeytin de yetiştirilmeye başlandı. Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Birliği Dernekleri Federasyonu (MUBİDEF) Genel Başkanı Bekir Kahyaoğlu, bahçesine ektiği 33 zeytin ağacından bu yıl yaklaşık 250 kilo zeytin topladı. İnegöllü çiftçilere zeytin işine girmelerini tavsiye eden Bekir Kahyaoğlu, "Ben her şeyi ekmeyi seven biriyim. Ege bölgesinde büyüdüm. Kurşunlu'ya gittim. 30-40 tane zeytin ağacı aldım. Aldığım zeytin ağaçların evimin bahçesine diktim. Birkaç yıldır güzel zeytin alıyorum. Ağaçların ufak olmasına rağmen dün bir ağaçtan sadece 50 kiloya yakın zeytin topladım. Çok bilici değil, ekici olacaksınız. İnegöl'de zeytin yetiştiğini göstermiş olduk. Herkese zeytin dikmeyi tavsiye ediyorum. Zeytin çok para ediyor, çok fazla emeği, ilacı olmayan bir mahsul. Yılda iki sefer ilaç atıldığında yeterli oluyor. Hiç bir tahlil yaptırmadım. İznik'te oluyorsa burada da olacağını tahmin ettim" diye konuştu

Bekir Kahyaoğlu, ağaçları 5 yıl önce diktiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ağaçları ben 5 yıl önce diktim, ama ağaçlar 2 yıldan sonra zeytin vermeye başladı. Şayet rençberseniz her şeyi ekeceksin. Birisi tutmasa birisi tutar, birisi bozulursa birisi bozulmaz. Dolasıyla her cinsten ekersen hiç bir zaman mağdur olmazsın".