İnegöl’de balık ölümleri devam ediyor

İki gün önce Hasanpaşa deresinde meydana gelen toplu balık ölümlerinin sebebi henüz belli olmazken, benzer bir olay da Kulaca’da yaşandı. Kulaca deresinde de yüzlerce balığın öldüğü belirlendi. Balık ölümleriyle ilgili kurumlar inceleme başlattı. Peşpeşe yaşanan ölümler vatandaşları tedirgin etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Erken, "Dün sabah itibariyle bizlere ihbar ulaştı. arkadaşlarımızı bölgeye gönderdik. Arkadaşlarımız yaptıkları incelemelerde dere yatağında ölü balıklar olduğunu tespit etti. Su ve balık numunesi alarak tahlile gönderildi. Sonuçları bekleyeceğiz. Şu anda kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Tahlil sonuçlarına göre bir değerlendirme yapılacak. Ayrıca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden de ekipler gelerek inceleme yaptı. Ölümlerin birçok sebebi olabilir. Hava sıcaklığı, suyun azalması veya farklı kimyasallara maruz kalma neticesinde olabilir" dedi.